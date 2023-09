Eftirmaður Nintendo Switch er sagður opinberaður á bak við lokaðar dyr á Gamescom 2023

Samkvæmt skýrslu frá Eurogamer var arftaki Nintendo Switch leikjatölvunnar sýndur í sýningu á bak við luktar dyr á Gamescom 2023. Þótt Eurogamer hafi ekki haft tækifæri til að prófa það sjálfir, er talið að nokkrir samstarfsaðilar hafi fengið innsýn í stjórnborðið í einhverri mynd.

Einn af hápunktum sýnikennslunnar var „súpuð“ útgáfa af The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sérstaklega hönnuð til að sýna frammistöðugetu hins orðróma Switch 2. Hins vegar hafa engar frekari upplýsingar um þessa meintu tæknisýningu verið gefnar. birt á þessum tíma.

Þessi nálgun að nota endurbætta útgáfu af núverandi leik til að sýna fram á betri frammistöðu minnir á stefnu Sony Interactive Entertainment fram að útgáfu PlayStation 5, þar sem þeir sýndu hraðari hleðslutíma í Marvel's Spider-Man á PlayStation 4.

Þrátt fyrir sögusagnir um eftirmann Nintendo Switch hefur fyrirtækið ekki enn staðfest tilvist hans opinberlega eða hugsanlega eiginleika sem það kynni að kynna, svo sem betri afköst, 4K upplausn eða afturábak eindrægni. Iðnaðarskýrslur benda til þess að Nintendo sé að undirbúa sig fyrir stærri opinbera opinberun árið 2024, en í bili er þetta enn íhugandi.

Þrátt fyrir að umræður um Nintendo Switch hafi oft snúist um að leikjatölvan nái endalokum dæmigerðs lífsferils, heldur Nintendo áfram að upplifa verulegan árangur með Switch. Að sögn Doug Bowser, forseta Nintendo of America, stafar þessi árangur af einstakri blendingshönnun leikjatölvunnar og sterku úrvali af vinsælum leikjum.

Miðað við áframhaldandi velgengni Nintendo Switch og væntanlegra titla í þróun, eins og Detective Pikachu Returns, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG og ónefndur Princess Peach leik, er enn nóg til að halda leikmönnum við upprunalega Switchinn. .

Hins vegar, þegar þessir titlar eru gefnir út, verður framtíð leikjatölvunnar óviss. Þó meintur fundur á bak við lokaðar dyr á Gamescom 2023 bendi til þess að Nintendo sé að skipuleggja breytingar á næstunni, eru enn spurningar um hvað næsta Nintendo leikjatölva mun hafa í för með sér og hvort hún muni koma fram árið 2024. Eftir því sem tíminn líður, Búist er við að frekari upplýsingar komi fram sem gefur skýrari mynd af áætlunum Nintendo í framtíðinni.

Skilgreiningar:

1. Eurogamer – vinsæl vefsíða fyrir tölvuleikjablaðamennsku sem er þekkt fyrir ítarlega umfjöllun og greiningu á leikjaiðnaðinum.

2. Gamescom – árleg tölvuleikjasýning sem haldin er í Þýskalandi, þekkt fyrir kynningar sínar og birtingar um væntanlega leiki og leikjatölvur.

3. PlayStation 5 – nýjasta leikjatölvan gefin út af Sony Interactive Entertainment, sem býður upp á betri grafík, hraðari frammistöðu og nýja eiginleika miðað við forvera sína, PlayStation 4.

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – hasarævintýraleikur þróaður og gefinn út af Nintendo, þekktur fyrir könnun í opnum heimi og nýstárlega leikaðferð.

5. Marvel's Spider-Man – vinsæll ofurhetjuleikur þróaður af Insomniac Games og gefinn út af Sony Interactive Entertainment, sem sýnir hæfileika PlayStation 5 með bættum hleðslutímum.

6. 4K upplausn – skjáupplausn sem er um það bil 3840×2160 punktar, sem gefur meiri smáatriði og skýrleika samanborið við lægri upplausn.

7. Afturábak eindrægni – geta leikjatölvu til að spila leiki frá fyrri kynslóðum eða kerfum.

8. Doug Bowser – forseti Nintendo of America, ábyrgur fyrir eftirliti með starfsemi fyrirtækisins á Norður-Ameríkumarkaði.

