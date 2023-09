Night At the Gates of Hell: Survival Horror FPS núna fáanlegt á leikjatölvu

By

Leikjatölvuspilarar geta nú upplifað ógnvekjandi spennu Night At the Gates of Hell, þróað af Puppet Combo og Black Eyed Priest. Leikurinn, sem áður var gefinn út á tölvu, er nú fáanlegur á PlayStation 4, PlayStation 5 og Nintendo Switch.

Innblásin af ítölskum uppvakningamyndum eftir Lucio Fulci og Bruno Mattei, sem og æðruleysi PS1 tímabilsins og andrúmslofti neondiskósins, Night At the Gates of Hell er Survival Horror FPS sem sefur leikmenn niður í heim eftir heimsendaheimildir.

Söguhetjan, David, er rólegur maður sem missti maka sinn nýlega og býr í íbúð sinni við sjávarsíðuna. Skyndilega grípur uppvakningafaraldur yfir borgina hans og neyðir David til að yfirgefa venjulegt líf sitt og grípa til vopna gegn hjörð ódauðra.

Til að lifa af og á endanum afhjúpa sannleikann á bak við heimsstyrjöldina verða leikmenn að leysa þrautir, leita að auðlindum og nota ýmis vopn til að útrýma uppvakningum. Líkt og verk Fulci, eina leiðin til að koma þessum skrímslum niður er með nákvæmu skoti í höfuðið.

Leikurinn býður upp á spennuþrungna og ákafa upplifun þar sem leikmenn flakka í gegnum eyðilagða borg og hitta aðra eftirlifendur á leiðinni. Samvinna og teymisvinna er lífsnauðsynleg til að sigrast á áskorunum og sleppa áræði.

Ef þú ert tölvuleikjaspilari er Night At the Gates of Hell enn fáanlegt á Steam þér til ánægju af leikjum.

Heimildir: Puppet Combo, Black Eyed Priest

Skilgreiningar:

- Survival Horror FPS: Tölvuleikjategund sem sameinar þætti úr lifunarhryllingi og fyrstu persónu skotleik, þar sem leikmenn verða að sigla í gegnum ógnvekjandi og hættulegt umhverfi á meðan þeir berjast við óvini.

– Lucio Fulci: Ítalskur kvikmyndaleikstjóri þekktur fyrir störf sín í hrollvekjunni, sérstaklega uppvakningamyndum.

– Bruno Mattei: Ítalskur kvikmyndaleikstjóri þekktur fyrir framlag sitt til ítalska nýtingarbíósins, þar á meðal uppvakningamyndir.