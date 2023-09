Kerala stefnir að algjöru stafrænu læsi

Kerala, fyrsta ríkið á Indlandi til að ná algeru læsi, einbeitir sér nú að því að ná algeru stafrænu læsi, segir almennur menntamálaráðherra V. Sivankutty. Þegar Sivankutty talaði við hátíðarhöld á alþjóðlegum degi læsis á ríkisstigi, benti Sivankutty á mikilvægi stafræns læsis í tækniframförum nútímans. Hann nefndi að menntageirinn hafi með góðum árangri haldið uppi þeim árangri sem náðst hefur í umfjöllun um læsi, en stafrænt læsi er orðið nauðsynlegt fyrir einstaklinga til að dafna í nútímanum.

Ríkið hefur tekið að sér nokkur verkefni fyrir milligöngu læsisskrifstofu ríkisins til að bæta stafrænt læsi. Upphafsáfangi heildarverkefnis um stafrænt læsi miðar að því að efla læsisstaðla nemenda úr áætlunarkastum og áætlunarættbálkum í átta umdæmum. Með því að taka á menntunar- og félags-menningarlegum misræmi kvenna í þessum jaðarsettu samfélögum vonast verkefnið til að styrkja einstaklinga og brúa stafræna gjá.

Jayaprakash RK, forstöðumaður menntarannsókna og þjálfunar ríkisins (SCERT), stjórnaði aðgerðinni, sem gaf til kynna skuldbindingu stjórnvalda til að efla stafrænt læsi. Aðrir lykilfyrirlesarar á viðburðinum voru Samagra Shiksha Kerala State verkefnisstjóri Supriya AR, State Institute of Educational Technology (SIET) Kerala forstöðumaður B. Aburaj, State Council for Open and Lifelong Education (SCOLE) Kerala varaformaður P. Pramod, og State Council for Open and Lifelong Education (SCOLE) Kerala. Forstöðumaður læsistrúboðsins AG Oleena.

Með því að einbeita sér að stafrænu læsi tekur Kerala enn eitt skrefið í átt að því að skapa samfélag án aðgreiningar og valds. Með þessum átaksverkefnum stefnir ríkið að því að búa þegna sína nauðsynlega færni til að virkja þau tækifæri sem stafræna tíminn býður upp á, efla enn frekar menntun og félagslega og efnahagslega þróun.

