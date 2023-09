Japönsk hugbúnaðarlisti: Pikmin 4 tekur efsta sætið aftur

By

Nýjasta japanska efnistöflurnar frá Famitsu hafa verið gefnar út og sýna þá leiki sem eru mest seldir í landinu. Enn og aftur hefur Pikmin 4 náð efsta sætinu með 34,240 seld eintök. Þessi Nintendo Switch titill heldur áfram að ráða yfir stöðunni og þrýstir sigurvegurum síðustu viku, Armored Core VI: Fires of Rubicon, niður í annað og fjórða sæti á PlayStation 5 og 4, í sömu röð.

Aðrar athyglisverðar færslur á topp tíu eru Tears of the Kingdom í fimmta sæti og Mario Party Superstars í níunda sæti. Þess má geta að ævarandi eftirlæti eins og Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft og Pokémon Scarlet and Violet halda áfram að seljast vel.

Hvað varðar vélbúnað er Switch OLED líkanið áfram söluhæsta kerfið og flutti aðrar 63,305 einingar undanfarna viku. PlayStation 5 fylgir fast á eftir í öðru sæti með 48,588 seldar einingar. Switch Lite er í þriðja sæti í Switch fjölskyldunni en OG Switch líkanið í því fjórða.

Xbox Series S, PlayStation 5 Digital Edition og Xbox Series X koma einnig fram á töflunni, þó með lægri sölutölum. Loksins tekst New 2DS LL að selja 37 einingar í þessari viku.

Á heildina litið sýna töflur vikunnar áframhaldandi vinsældir Nintendo Switch titla í Japan, þar sem Pikmin 4 tryggir stöðu sína á toppnum enn og aftur.