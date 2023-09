Er til Tales of Arise Anime aðlögun? Að kanna möguleikana

By

Aðdáendur hinnar lofuðu JRPG, Tales of Arise, bíða spenntir eftir fréttum af hugsanlegri anime-aðlögun. Tales of Arise hefur fangað hjörtu leikja um allan heim með grípandi frásögn og töfrandi myndefni, þar á meðal hreyfimyndum frá hinu virta stúdíó Ufotable.

JRPG, eða japanskur hlutverkaleikur, er tegund tölvuleikja frá Japan sem er þekktur fyrir áherslu sína á sögur og ævintýri í fantasíuheimum. Þessir leikir eru með bardaga sem byggir á beygju og einkennast af litríkum listaverkum.

Tales of Arise segir frá Renu, plánetu sem hefur verið stjórnað af íbúum sínum í 300 ár. Í leiknum er fylgst með ferðum tveggja einstaklinga, Alphen og Shionne, sem eru að reyna að breyta örlögum sínum og endurskrifa framtíð sína.

Þó að Tales of Arise seríurnar hafi ríka arfleifð af tölvuleikjum, sem sumir hafa verið aðlagaðir að OVA og sjónvarpsþáttum, eru aðdáendur eftir að velta því fyrir sér hvort anime aðlögun af Tales of Arise sé í vinnslu. Í nýlegu viðtali sagði Yusuke Tomizawa, framleiðandi Tales seríunnar, að frá og með 3. september 2023 væru engar áætlanir um aðlögun Tales of Arise anime strax.

Tomizawa útskýrði að leikurinn væri hannaður sem gagnvirk upplifun og spilunin, samskipti persónanna og val leikmanna eru óaðskiljanlegur í sjarma hans. Þessir þættir þýða kannski ekki óaðfinnanlega í teiknimyndasögu.

Hins vegar tjáði Tomizawa hreinskilni liðsins gagnvart möguleikanum á anime aðlögun í framtíðinni. Þó að það séu engar áþreifanlegar áætlanir eins og er, geta aðdáendur enn vonast eftir hugsanlegri anime aðlögun og ættu að bíða eftir opinberum tilkynningum frá Bandai Namco eða Ufotable, sem bæði eru hugsanleg myndver til að teikna upp Tales of Arise.

Í millitíðinni geta aðdáendur haldið áfram að sökkva sér niður í hina ríkulegu frásagnargáfu og líflega alheim Tales of Arise með því að upplifa leikinn af eigin raun. Skortur á anime aðlögun gæti valdið því að aðdáendur þrá meira, en áherslan er áfram á að skila yfirgnæfandi leikjaupplifun.

