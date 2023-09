Huawei Mate 60 Pro snjallsíminn sýnir innlenda tæknigetu Kína

Huawei Technologies Co. hefur tekið stórt skref í að sýna framfarir Kína í að þróa innlenda tæknigetu sína með nýjustu snjallsímagerð sinni, Mate 60 Pro. Þessi snjallsími er áberandi með hátt hlutfall af kínverskum íhlutum, auk kínversks hannaðs og framleitts Kirin örgjörva.

Niðurrifsgreiningin sem TechInsights framkvæmdi fyrir Bloomberg leiðir í ljós að Huawei fékk nokkra íhluti frá kínverskum fyrirtækjum. Mate 60 Pro inniheldur útvarpsbylgjur framhliðareiningu frá Beijing OnMicro Electronics Co., gervihnattasamskiptamótald frá Hwa Create Co., og RF senditæki frá Guangzhou Runxin upplýsingatækni Co. SK Hynix Inc. er eina minni tilgreindur erlendur þáttur hingað til.

Að treysta á innlenda birgja fyrir tækniíhluti er glæsilegur árangur fyrir Huawei, miðað við þær áskoranir sem það stóð frammi fyrir eftir að hafa verið lokað frá markaði fyrir háþróaða flís og flísagerð með refsiaðgerðum Bandaríkjanna árið 2020. Fyrirtækið hafði áður reitt sig á bandaríska birgja fyrir nauðsynlegar samskiptaflögur og þurfti að leita annarra leiða til að framleiða örgjörva sína og þráðlausa flís.

Þrátt fyrir þessar mótlæti tókst Huawei að búa til snjallsíma með aðallega kínverskum íhlutum, sem sýnir getu sína til að sigla um tæknibannið. Þráðlaus hraði Mate 60 Pro er á pari við 5G tæki og tækið sýnir ekki neina óvenjulega rafhlöðueyðslu.

Hins vegar eru enn spurningar varðandi framleiðslumagn og kostnað þessara íhluta. Huawei verður að keppa við rótgróna leikmenn eins og Apple og Samsung, en snjallsímar þeirra nota flís sem eru að minnsta kosti tveimur kynslóðum á undan nýjustu tilboði Huawei. Engu að síður hefur útgáfu Mate 60 Pro án nákvæmra forskrifta verið fagnað af ríkisfjölmiðlum sem sönnun þess að tilraunir Bandaríkjanna til að takmarka aðgang Kína að háþróaðri tækni hafi mistekist.

Velgengni Mate 60 Pro gæti haft veruleg áhrif á Huawei og kínverska snjallsímamarkaðinn. Sérfræðingar áætla að ef Huawei selur 5 milljónir eintaka gæti það valdið mannát um 38% af sölu iPhone í Kína. Hins vegar, framboðstakmarkanir og lág framleiðsla eykur óvissu um getu Huawei til að mæta eftirspurn.

Þar sem Huawei heldur áfram að halda áfram með innlenda tæknigetu sína, á eftir að koma í ljós hvernig Bandaríkin munu bregðast við. Fulltrúinn Michael McCaul hefur gefið í skyn að birgjar Huawei, eins og Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), kunni að hafa brotið gegn refsiaðgerðum Bandaríkjanna. Niðurstaða þessarar þróunar gæti haft víðtæk áhrif fyrir bæði Huawei og alþjóðlegan tækniiðnað.

