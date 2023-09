Hvernig á að spila Starfield á Xbox One og farsíma

By

Ef þú hefur áhuga á að spila Starfield en ert ekki með Xbox Series X/S eða öfluga tölvu, ekki hafa áhyggjur! Þú getur samt spilað leikinn á Xbox One eða farsímanum þínum.

Er Starfield á Xbox Cloud Gaming?

Já, Starfield er fáanlegt á Xbox Cloud Gaming. Þetta þýðir að þú getur spilað leikinn á hvaða tæki sem er sem styður Xbox Cloud Gaming, þar á meðal Xbox One eða fartæki. Hins vegar hafðu í huga að það geta verið nokkrar takmarkanir þegar kemur að streymi leikja. Þú gætir fundið fyrir töf, óskýru myndefni, blokkuðum gripum og lélegu hljóði ef nettengingin þín er ekki nógu sterk og stöðug. En ef þú hefur ekki lent í neinum vandræðum með Xbox Cloud Gaming áður, þá er raunhæfur kostur að nota streymisþjónustuna til að spila Starfield.

Ef þú vilt virkilega spila Starfield á Xbox Series X en hefur ekki tíma til að setja það upp geturðu líka spilað það í gegnum skýjastreymi.

Hvernig á að spila Starfield á Xbox One

Til að spila Starfield á Xbox One geturðu streymt því í gegnum Xbox Cloud Gaming með Xbox Game Pass Ultimate áskriftinni þinni. Kveiktu einfaldlega á Xbox One, farðu í Game Pass og finndu Starfield. Þegar þú hefur fundið leikinn skaltu smella á „Play“ til að hefja streymi. Það er engin þörf á að setja leikinn upp!

Hins vegar hafðu í huga að streymileikir nota mikið af gögnum og bandbreidd. Svo vertu viss um að þú sért ekki með gagnalok fyrir nettenginguna þína.

Hvernig á að spila Starfield á farsíma

Til að spila Starfield í fartækinu þínu þarftu að setja upp Xbox Game Pass appið frá Google Play Store (fyrir Android) eða Apple App Store (fyrir iOS). Gakktu úr skugga um að þú sért Xbox Game Pass Ultimate áskrifandi.

Eftir að þú hefur sett upp forritið skaltu skrá þig inn á Microsoft reikninginn þinn með sama reikningi og þú notar til að greiða fyrir Xbox Game Pass Ultimate. Finndu Starfield á listanum yfir leikina og bankaðu á táknið til að opna leikjasíðuna. Ef þú ert skráður inn á Game Pass Ultimate sérðu grænan hnapp sem segir „Play“ á síðunni. Bankaðu einfaldlega á það til að byrja að spila, án þess að þurfa að setja upp.

Það er mikilvægt að hafa í huga að til að spila Starfield í farsíma þarf stjórnandi. Þú getur notað fjarstýringu sem er tengdur með Bluetooth (svo sem Xbox stjórnandi) eða stýri sem smellur á símann þinn.

Svo, jafnvel þótt þú sért ekki með nýjasta leikjavélbúnaðinn, geturðu samt notið þess að spila Starfield á Xbox One eða farsímanum þínum í gegnum Xbox Cloud Gaming.

Skilgreiningar:

– Xbox Cloud Gaming: skýjaleikjaþjónusta Microsoft sem gerir spilurum kleift að streyma leikjum í ýmis tæki, þar á meðal Xbox One og farsíma.

– Xbox Game Pass Ultimate: Áskriftarþjónusta frá Microsoft sem veitir leikmönnum aðgang að leikjasafni, þar á meðal Starfield.

Heimildir:

– Radio Times: www.radiotimes.com