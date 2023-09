By

Mortal Kombat 1 mun bjóða upp á spennandi leikarahóp frægra einstaklinga, þar á meðal JK Simmons, John Cena og Megan Fox. Ein athyglisverðasta viðbótin við leikinn er hins vegar 80s hasarstjarnan Jean-Claude Van Damme, sem kemur fram sem Johnny Cage. Meðhöfundur þáttaraðarinnar, Ed Boon, hefur deilt líkingu Van Damme í leiknum á netinu og afhjúpað útlit persónu hans.

Í áhugaverðri markaðssetningu kom Boon nýlega fram í YouTube þættinum „Hot Ones“ sem var hýst af First We Feast. Í 14 mínútna framkomu sinni ræddi Boon Mortal Kombat 1 og sögu seríunnar á meðan hann tók sýnishorn af ýmsum heitum sósum með kjúklingavængjum. Myndbandið sýndi einnig nokkrar leikmyndir, þar á meðal stutta innsýn í persónu Van Damme við 5:52 markið. Í myndbandinu dælir Van Damme loftinu, snýr fuglinum við og líkist yngra sjálfinu sínu.

Boon deildi einnig forvitnilegri sögu um hvernig þátttaka Van Damme í Mortal Kombat 1 færir seríuna í fullan hring. Hann leiddi í ljós að leikurinn var upprunninn frá misheppnuðum tilraunum NetherRealm Studios til að búa til leik sem miðast við Jean-Claude Van Damme fyrir um 30 árum. Þrátt fyrir fyrstu mótstöðu frá Van Damme tókst liðinu að lokum að tryggja þátttöku hans og skapaði spennandi augnablik fyrir þróunarteymið.

Van Damme sem Johnny Cage mun vera hluti af Mortal Kombat 1's Kombat Pack DLC, sem kemur út 19. september fyrir PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch og PC.

Heimildir:

– First We Feast's Hot Ones á YouTube