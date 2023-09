Google Fi Wireless Unlimited Plus áskrifendur geta nú stjórnað Google One fríðindum

By

Google Fi er að gera breytingar á því hvernig Google One áskriftum er stjórnað fyrir áskrifendur sína með Unlimited Plus áskrift. Símafyrirtækið mun nú leyfa áskrifendum að stjórna Google One áskrift sinni beint frá Fi reikningssíðunni og farsímaforritum. Þessi samþættari reynsla mun byrja að birtast 25. september.

Áður voru allar uppfærslur á Google One áskriftum rukkaðar óháð þráðlausu þjónustunni. Hins vegar, frá og með næsta Fi innheimtuyfirliti eftir 25. september, verða allar uppfærslur á Google One áskriftinni umfram meðfylgjandi 100GB innheimt á Fi reikninginn.

Það er mikilvægt að hafa í huga að áskrifendur gætu fengið villandi tilkynningu sem segir að Google One áskriftinni þeirra hafi verið sagt upp. Hins vegar er þetta einfaldlega sjálfvirk kerfisskilaboð sem hægt er að hunsa. Google One áskriftin hefst sjálfkrafa aftur í gegnum Fi án þess að tapa á geymslurými eða truflunum.

Áskrifendur og áskriftarmeðlimir sem yfirgefa Google Fi munu hafa 7 daga frest þar sem þeir geta gerst aftur áskrifandi að Google One án þess að missa þjónustuna. Það er líka athyglisvert að það eru engar breytingar á 100GB af Google One geymsluplássi sem er innifalið í Unlimited Plus áætlun Fi.

Þessar breytingar miða að því að veita óaðfinnanlegri og samþættari upplifun fyrir áskrifendur Google Fi Wireless Unlimited Plus. Með því að leyfa þeim að stjórna Google One áskriftinni sinni beint af Fi reikningssíðunni, einfaldar það innheimtuferlið og tryggir ótruflaðan aðgang að skýgeymslu.

– Skilgreiningar á hugtökum sem notuð eru í greininni:

– Google One: geymsluáskriftarþjónusta Google sem veitir viðbótarskýjageymslu fyrir Google vörur.

– Google Fi: Sýndarnetsfyrirtæki Google (MVNO) sem býður upp á þráðlausa símaáætlanir.