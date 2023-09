Framtíð stafrænna greiðslna

By

Á stafrænu tímum nútímans þurfa hefðbundin greiðslukerfi uppfærslu. Afhending fjármuna, fyrirsjáanleiki fjármuna, öryggi viðskipta og uppgjör og afstemmingar eru allt svið sem betur má fara. Þetta hefur leitt til margvíslegra nýjunga í stafrænu greiðslurými.

Sýndarkort fyrir viðskiptagreiðslur, opna banka, rauntímagreiðslur (RTP), forritanlegar eða snjallgreiðslur, snertigreiðslur fyrir farsíma, greiðslur á milli reikninga (A2A) og eignir sem byggjast á blockchain eru allt dæmi um þetta nýjungar. Hins vegar, hvað aðgreinir vinningsframboð í stafrænu greiðslurýminu? Að sögn Ron Bergamesca, framkvæmdastjóra banka og FinTech lausna hjá Paymentus, þarf árangursríkt greiðsluframboð að vera yfirgripsmikið, auðvelt í notkun og hratt.

Rauntíma greiðslukerfi hafa verið að ná vinsældum á heimsvísu. Tilkoma FedNow® þjónustunnar í Bandaríkjunum sem valkostur við RTP netið hefur aukið enn frekar framboð á rauntíma greiðslukerfum. Rauntímagreiðslur bjóða upp á gildistillöguna að hefja, hreinsa og klára greiðslur allan sólarhringinn á sekúndum. Þetta hefur þegar verið almennt viðurkennt um allan heim, þar sem lönd eins og Taíland eru í fararbroddi.

Hins vegar eru enn nokkur lönd þar sem rauntímagreiðslur eiga eftir að taka við. Í UAE, til dæmis, voru skyndigreiðslur aðeins 1.1% af viðskiptum árið 2022. Samvirkni milli rauntímagreiðslukerfa og kerfa mun skipta sköpum þar sem lönd bæta núverandi kerfi og innviði.

Nýjungar í stafrænu greiðslurými krefjast innviða fyrir upptöku. Litið er á rauntímagreiðslur sem undanfara tilkomu greiðslumöguleika reikninga á milli reikninga eða greiðslna með banka á Bandaríkjamarkaði. Að auki eru sýndarkort og A2A greiðslur að vekja athygli fyrir getu sína til að draga úr villum, bæta peningastjórnun og auka gagnsæi í viðskiptaviðskiptum.

Þrátt fyrir breytinguna í átt að rafrænum og stafrænum viðskiptum, treysta mörg fyrirtæki enn á eldri greiðslumáta. Eldri ferlar eru næmari fyrir svikum en rafrænar lausnir, sem gerir þörfina fyrir nýjungar í stafrænum greiðslum enn áberandi.

Þar sem framtíð stafrænna greiðslna heldur áfram að þróast er mikilvægt að greiðsluframboð sé yfirgripsmikið, auðvelt í notkun og hratt. Innleiðing nýstárlegra greiðslukerfa mun ráðast af getu þeirra til að standa sig betur en núverandi valkostir og hvort frammistaðan réttlæti fjárfestingu í nýjum innviðum.

