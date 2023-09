First Advantage eignast líffræðileg tölfræði tækniveitanda óendanlega auðkenni

First Advantage, sem veitir bakgrunnsskimun og sannprófunarþjónustu fyrir atvinnu, hefur tilkynnt um kaup sín á líffræðilega tölfræðifyrirtækinu, Infinite ID, fyrir $41 milljón í reiðufé. Kaupin miða að því að auka netkerfi og auðkenningarframboð First Advantage fyrir bandaríska viðskiptavini sína.

Infinite ID, með höfuðstöðvar í Hicksville, New York, er eignasafn einkafjárfestingafyrirtækisins Enlightenment Capital. Gert er ráð fyrir að fyrirtækið skili meira en 10 milljónum dollara í árstekjur. Líffræðileg tölfræðitækniveitan býður upp á auðkenningar- og auðkenningartæki fyrir ýmsa geira, þar á meðal varnir og leyniþjónustu, þjóðaröryggi, löggæslu, landamæraöryggi, hamfaraviðbrögð og neyðarstjórnun og öryggi fyrirtækja.

Forstjóri First Advantage, Scott Staples, sagði að hugbúnaður Infinite ID væri viðbót við núverandi RightID og Digital Identity Services tilboð fyrirtækisins. Litið er á þessi kaup sem þýðingarmikið skref í þá átt að stækka vöruúrval og kjarnastarfsemi First Advantage.

Með þessum kaupum stefnir First Advantage að því að efla getu sína til að veita háþróaða líffræðilega tölfræðilausnir til að hjálpa vinnuveitendum að draga úr áhættu og viðhalda reglum. Líffræðileg tölfræði auðkenning býður upp á mikið öryggi með því að nota einstaka líkamlega eða hegðunareiginleika, svo sem fingraför, andlitsgreiningu eða lithimnuskönnun, til að sannreyna hver einstaklingur er.

Heimildir: First Advantage, Infinite ID

Post flakk