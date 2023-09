Að sögn hefur Gearbox Studio orðið fyrir áhrifum af endurskipulagningu Embracer Group

By

Samkvæmt nýlegum skýrslum er Gearbox Studio nýjasta stúdíóið sem verður fyrir áhrifum af áframhaldandi endurskipulagningu Embracer Group. Embracer Group hafði tilkynnt um víðtæka endurskipulagningu í júní til að jafna sig á umtalsverðum eyðslu sinni í gegnum árin og 40 prósenta lækkun hlutabréfaverðs í kjölfar misheppnaðs stefnumótandi samstarfs við Savvy Games Group.

Sem hluti af endurskipulagningunni var öðru stúdíói í eigu Embracer, Volition Games, lokað strax í lok síðasta mánaðar. Nú, Reuters greinir frá því að Gearbox gæti verið næsta stúdíó sem Embracer sleppir. Embracer er sagður vinna með fjárfestingarbönkunum Goldman Sachs og Aream & Co til að kanna möguleika á að selja Gírkassa. Þeir hafa þegar fengið áhuga frá þriðju aðilum sem hyggjast eignast stúdíóið.

Þess má geta að gengi hlutabréfa Embracer hefur tekið jákvæðum breytingum í kjölfar þessara frétta. Gírkassi, sem Embracer keypti árið 2021, skilaði misjöfnum árangri með nýlegum leikjaútgáfum. Sagt er að sala á New Tales from the Borderlands hafi verið lítil, samkvæmt útgefanda Take-Two. Hins vegar fór annar spunaleikur Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, vonum framar. Forstjórinn Randy Pitchford hafði áður lýst því yfir að framtíðarreynsla væri þegar í þróun.

Sem útgefandi hefur Gearbox áform um að gefa út Hyper Light Breaker og Homeworld 3 í byrjun árs 2024. Fleiri þróun gæti komið upp varðandi endurskipulagningu Embracer Group og framtíð Gearbox.