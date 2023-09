Heimsmál og stafræn hugvísindi mæta aftur til háskólans í Arkansas

World Languages ​​and Digital Humanities Studio við háskólann í Arkansas er spennt að tilkynna endurkomu Digital Humanities Meet-Up. Viðburðurinn fer fram í stúdíóinu í JB Hunt Center þann 14. september frá 4-5.

Á opnunarfundi DH Meet-Up munu kennarar og framhaldsnemar frá deild heimsmála, bókmennta og menningar sýna verkefni sín sem sameina heimsmenningu og stafræna tækni. Þátttakendur geta búist við að sjá kynningar um ýmis efni, svo sem 360 ljósmyndun, gagnvirkar sýndarferðir um forna staði, snertiskjákennslu til að læra miðaldafönsku og nýstárlega notkun stafrænna verkfæra í kennslustofunni.

Að viðburðinum loknum verður móttaka í WLDH Studio, þar sem þátttakendum gefst tækifæri til að tengjast og ræða frekar um verkefnin sem kynnt eru.

Annar DH Meet-Up mánaðarins fer fram þann 28. september frá 11:12 til XNUMX:XNUMX. Þessi fundur mun taka þátt í kennara- og útskriftarnemendum frá WLLC deildinni sem munu deila áætlunum sínum um framtíðarverkefni sem sameina heimsmenningu og stafræna tækni. Þetta felur í sér tillögur um fjármögnun, hugsanleg námskeið og námseiningar. Hádegisverður verður í boði stúdíósins eftir þennan viðburð.

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

Til að fylgjast með viðburðum sem WLLC Department og World Languages ​​and Digital Humanities Studio standa fyrir skaltu fylgja WLLC á Instagram, Facebook og Twitter.

