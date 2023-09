Star Trek: Infinite: A Game Changer fyrir ferðamenn og stefnuáhugamenn

By

Paradox Interactive og Nimble Giant Entertainment hafa tekið höndum saman um að gefa út leik sem mun gjörbylta Alpha og Beta Quadrants. Þessi nýi geimsíma, sem heitir Star Trek: Infinite, er með leyfi frá Paramount Consumer Products og verður fáanlegur fyrir Mac og PC notendur þann 12. október 2023.

Fyrir áhugasama geimkönnuði er tækifæri til að forpanta leikinn og fá einkafríðindi. Þetta felur í sér valmöguleika fyrir Star Trek: Lower Decks einkennisbúninga, aðgang að USS Cerritos, vísindaskipi sem hannað er fyrir minniháttar þjóðir í Second Contact ham, og einstaka Klingon ráðgjafa raddlínu.

Fyrir úrvalsupplifun býður Digital Deluxe Edition (DDE) upp á meira en bara kjarnaleikinn. Það inniheldur stafræna listabók, opinbera hljóðrásina og tónlistarpakka í leiknum með klassískum tónum úr Star Trek alheiminum.

Star Trek: Infinite, sem gerist áratugum á undan Star Trek: The Next Generation, gerir leikmönnum kleift að ná stjórn á valda fylkingu sinni: United Federation of Planets, Romulan Star Empire, Cardassian Union eða Klingon Empire. Spilarar munu upplifa vetrarbrautapólitík, heimsveldishagfræði og taka þátt í fyrstu snertingu við óþekktar tegundir. Leikurinn er trúr Star Trek fræðum á meðan hann kynnir nýja söguþráð til að kanna.

Star Trek: Infinite er sett á markað þann 12. október 2023, fyrir Mac og PC notendur. Aðdáendur sérleyfisins geta hlakkað til að sökkva sér niður í Star Trek alheiminn og leggja sína eigin braut í vetrarbrautinni. Lifðu lengi og farnast vel, spilarar!

