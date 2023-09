Behind The Glass: Los Angeles Kings æfingabúðir – Innsýn í undirbúningstímabil NHL

By

National Hockey League (NHL) og NHL Network hafa tilkynnt um samstarf sitt við Los Angeles Kings fyrir fjórða þáttaröð allrar aðgangsþáttar á undirbúningstímabilinu, Behind The Glass. Þessi þriggja þátta sería, framleidd af NHL Network í samvinnu við NHL Productions, mun veita bakvið tjöldin á styrkleika, dramatík og samkeppni NHL undirbúningstímabils í gegnum linsu tveggja tíma Stanley Cup Champion Kings.

Komandi tímabil af Behind The Glass mun innihalda ferð Kings til suðurhvels jarðar þar sem þeir leika gegn Arizona Coyotes í Melbourne, Ástralíu fyrir 2023 NHL Global Series. Þetta verður fyrsti NHL-leikurinn sem spilaður hefur verið í Ástralíu, sem eykur spennu í röðina. Leikmennirnir verða mic-d upp og sýndir fjarri vellinum, bjóða aðdáendum óviðjafnanlegt efni þegar þeir keppa um sæti sitt á listanum og undirbúa sig fyrir venjulegt opnunartímabil.

Eftir tvö sæti í röð í Stanley Cup Playoff hafa Kings aukið væntingar til félagsins. Behind The Glass mun einbeita sér að varaforseta liðsins og framkvæmdastjóra liðsins, Rob Blake, og Todd McLellan aðalþjálfara liðsins, þar sem þeir leiða liðið í gegnum æfingabúðirnar og móta framtíðarsýn fyrir ævarandi Stanley Cup keppanda. Þáttaröðin mun einnig kynna lykilmenn eins og nýlega keyptan miðherja Pierre-Luc Dubois, rísandi stjörnurnar Adrian Kempe og Kevin Fiala, og gamalreyndu kjarnaleikmennina Anze Kopitar og Drew Doughty. Liðsforseti Luc Robitaille mun veita einstaka innsýn í hvað það þýðir að vera konungur.

Behind The Glass var fyrst frumsýnd árið 2018 og býður aðdáendum upp á áður óþekkt sýn á NHL undirbúningstímabilið með augum New Jersey Devils. Síðan þá hefur þáttaröðin verið með Philadelphia Flyers og Nashville Predators. Útgáfan í ár mun auka húfi með alþjóðlegri ferð til Melbourne í Ástralíu.

Aðdáendur geta búist við því að sjá einkarétt bónusefni og úrklippur úr hverjum þætti af Behind The Glass sem deilt er á stafrænum og samfélagsmiðlum með myllumerkinu #BehindTheGlass. Að auki verður hver þáttur fáanlegur á YouTube vettvangi NHL, sem býður aðdáendum upp á fleiri tækifæri til að taka þátt í seríunni.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp lofar að færa aðdáendur nær leiknum og veita einstakt og aldrei áður séð sjónarhorn á liðið og undirbúningstímabilið. Með áður óþekktum aðgangi mun þessi heimildarsería örugglega spenna aðdáendur þegar þeir sjá fyrir komandi NHL tímabil.

