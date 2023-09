Hvernig á að ráða Minthara án þess að drepa í Baldur's Gate 3

By

Einn af vinsælustu NPC í Baldur's Gate 3 er Minthara, Dark Elf sem hefur heitið Absolute hollustu sinni. Margir leikmenn hafa verið fúsir til að ráða hana sem rómantískan félaga, en til þess þurftu þeir að klára leit sem fól í sér mikið dráp. Hins vegar hefur einn snjall leikmaður uppgötvað aðferð til að ráða Minthara án þess að taka líf.

Venjulega, til þess að fá Minthara til liðs við þig, þarftu að klára verkefni sem hún gefur þér til að slátra öllum í Emerald Grove. Þetta myndi fela í sér grátbrosleg kynni við Tieflings og Druids, með aðstoð goblin hermanna Minthara. Hins vegar hefur Reddit notandinn Wulfrinnan deilt aðferð til að ráða Minthara „saklaust“.

Samkvæmt aðferð Wulfrinnans ættirðu fyrst að ræða við Tiefling-börn Mol-gengisins um að stela Druid-goðinu. Síðan skaltu stela skurðgoðinu með laumuspili til að koma í veg fyrir að helgisiðið eigi sér stað. Þetta myndi koma af stað bardaga milli Tieflings og Druids, þar sem þú ættir annað hvort að hlaupa eða laumast út. Síðan skaltu tilkynna staðsetningu lundarins til Minthara, og þegar þið komið báðir aftur, munuð þið finna alla varnarmenn dauðana. Þetta gerir þér kleift að ráða Minthara síðar í leiknum án þess að þurfa að drepa neinn.

Þó að þessi aðferð kunni að virðast saklaus á yfirborðinu er mikilvægt að hafa í huga að hún felur enn í sér meðferð og blekkingar. Það minnir á svipað siðferðilega óljóst val í öðrum RPG leikjum eins og Star Wars: Knights of the Old Republic. Hins vegar, ef þú vilt frekar leika sem karakter sem reynir að halda höndum sínum hreinum, getur þessi aðferð verið gagnlegt að forðast í Baldur's Gate 3.

