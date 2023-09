Stafræna leiðtogafundurinn í Valencia 2023: Að móta framtíðina með gervigreind

Stafræna leiðtogafundurinn í Valencia (VDS2023) á að verða tímamótaviðburður sem mun veita dýrmæta innsýn í núverandi og framtíðarlandslag gervigreindar (AI). Sem umbreytandi tækni hefur gervigreind fljótt komið fram sem öflugt afl til að knýja fram nýsköpun og endurmóta ýmsa þætti samfélagsins, þar á meðal félagslega, efnahagslega og stofnanavelferð.

Alþjóðlegi tækniviðburðurinn, sem skipulagður er af Startup Valencia, mun fara fram 26. og 27. október í Lista- og vísindaborginni í Valencia á Spáni. Það mun leiða saman iðnaðarsérfræðinga, vísindamenn, frumkvöðla, fræðimenn, fjárfesta og leiðtoga stofnana víðsvegar að úr heiminum. Með röð erinda og kappræðna miðar leiðtogafundurinn að því að sýna hvernig gervigreind er að verða órjúfanlegur hluti af lífi okkar og veita fundarmönnum innsýn í framtíð vinnu, menntunar, skipulagsþróunar og heilbrigðisþjónustu.

Viðburðurinn mun innihalda pallborð og umræður um fjölbreytt efni sem tengjast gervigreind. Einn pallborð, sem ber titilinn „Nýjungar gervigreindarforrit: brautryðjandi lausnir til að ná árangri í viðskiptum,“ mun hafa sérfræðinga sem deila reynslu sinni af því að nýta gervigreind til að auka samkeppnishæfni í sínum geirum. Annar pallborð, „AI Venture Capital: Analysis of Trends and Opportunities in the AI ​​Market,“ mun kanna fjárfestingartækifæri á hinum kraftmikla gervigreindarmarkaði.

Stafræna leiðtogafundurinn í Valencia mun einnig leggja áherslu á samleitni tækni og sköpunargáfu, áhrif nýsköpunar og framtíðarstrauma í ferðalögum. Það mun kafa ofan í byltingarkennda möguleika gervigreindar í tækniaðstoð og taka á mikilvægum siðferðilegum sjónarmiðum í tengslum við beislun gervigreindarkrafts á sama tíma og mannlegum gildum og félagslegri vellíðan er viðhaldið.

Gert er ráð fyrir að leiðtogafundurinn muni draga yfir 10,000 manns frá meira en 80 löndum, þar á meðal 400 alþjóðlegir fjárfestar með eignasafn yfir 8 milljörðum evra. Stuðningur af samtökum eins og HP, Telefónica, Banco Sabadell og ríkisstjórn Spánar mun leiðtogafundurinn þjóna sem vettvangur fyrir sprotafyrirtæki til að tengjast fjárfestum og samstarfsaðilum.

Vöxtur stafræna leiðtogafundarins í Valencia hefur verið ótrúlegur, með 1,500% fjölgun þátttakenda frá upphafi árið 2018. Þessi vöxtur hefur styrkt vistkerfi Valencia sem það þriðja stærsta á Spáni hvað varðar fjárfestingarmagn, með yfir 1,200 sprotafyrirtæki og meira en 700 milljónir evra fjárfest á undanförnum árum.

Startup Valencia, skipuleggjandi viðburðarins, er sjálfseignarstofnun sem er tileinkuð því að kynna og koma fram fyrir hönd Valencias tækni- og nýsköpunarvistkerfis. Það hefur safnað saman yfir 350 félögum og nýtur stuðnings frá þekktum samstarfsaðilum eins og Google, HP, Banco Sabadell og Telefónica, meðal annarra.

Stafræna leiðtogafundurinn í Valencia 2023 lofar að verða leikbreytandi viðburður þar sem leiðtogar og hugsjónamenn koma saman til að kanna mikla möguleika gervigreindar og áhrif hennar á samfélagið. Það er ætlað að móta framtíð gervigreindar og samþættingu þess í ýmsum geirum um ókomin ár.

