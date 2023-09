Apple TV Plus tekur á móti Godzilla með Monarch: Legacy of Monsters stiklu

Apple TV Plus heldur áfram röð vinsældaþátta með frumraun fyrstu stiklu fyrir Monarch: Legacy of Monsters. Þættirnir markar inngöngu Apple inn í heim Godzilla og lofar því að skila virkilega góðu sjónvarpsuppfærslu á hinu vinsæla skrímsli.

Monarch: Legacy of Monsters gerist í MonsterVerse frá Lionsgate, sem hófst með endurræsingu Godzilla 2014 og inniheldur myndir eins og Kong: Skull Island, Godzilla: King of the Monsters og Godzilla vs. Kong. Áður en sérleyfið kemur aftur í kvikmyndahús á næsta ári, miðar sjónvarpsþættirnir að því að fylla í nokkrar eyður í baksögu Godzilla.

Sagan fjallar um Lee Shaw herforingja, sem Wyatt Russell sýndi á sínum yngri dögum og Kurt Russell (faðir Wyatts) sem eldri útgáfu. Lee vinnur með skrímslasamtökunum Monarch og reynir síðar að vara heiminn við hættunum sem hann hefur orðið vitni að. Samhliða Lee afhjúpa bróðir og systir leyndarmál um Monarch og bæta enn einu lagi af furðulegum fróðleik við söguþráðinn.

Þó að margar upplýsingar um söguþráð sýningarinnar séu enn óupplýstar, þá vekur kerruna vissulega hrifningu hvað varðar myndefni og umfang. Monarch: Legacy of Monsters virðist vera á pari við glæsileika MonsterVerse kvikmyndanna, sýna glæsileg skrímsli, spennandi leikmyndir og grípandi nærmynd af Godzilla.

Apple hefur greinilega ekkert sparað við að koma þessari epísku seríu til skila. Framleiðslugildin sem eru til sýnis gefa til kynna skuldbindingu um að gera réttlæti við hið ástsæla Godzilla einkaleyfi. Þó að það sé alltaf möguleiki á vonbrigðum, miðað við það sem við höfum séð hingað til, þá hefur það möguleika á að verða einn besti sjónvarpsþáttur ársins 2023.

Monarch: Legacy of Monsters verður frumsýnd 17. nóvember á Apple TV Plus.

Heimildir:

– Heimildargrein: „Apple TV Plus tekur á móti Godzilla með Monarch: Legacy of Monsters Trailer“ (engin vefslóð gefin upp)