Vefsíðan Apple Store fer í nettengingu áður en iPhone 15 er opnuð

Apple Store vefsíðan fór tímabundið í netið á þriðjudagsmorgni, aðeins nokkrum klukkustundum áður en iPhone 15 var væntanleg. Á áfangasíðan birtist skilaboð um að vefsíðan væri í uppfærslu og hvatti gesti til að kíkja aftur fljótlega. Blá-og-grátt teiknað Apple-merki, einnig tengt iPhone 15 kynningarviðburðinum, var sýnt ásamt virkum hlekk í beinni útsendingu.

Forstjóri Apple, Tim Cook, ætlar að afhjúpa nýjustu útgáfuna af flaggskipsvöru fyrirtækisins klukkan 1:15 ET frá Steve Jobs leikhúsinu í Apple Park. Það er enn óljóst hvort vefsíðuhrunið hafi verið afleiðing af yfirgnæfandi áhuga á iPhone XNUMX eða hvort Apple er að gera breytingar á netmarkaði sínum.

Búist er við að iPhone 15 komi út þann 22. september, með þrjár gerðir fáanlegar á mismunandi verði. Staðlaða útgáfan mun byrja á $799, en Pro Max valkosturinn verður verðlagður á $1,099. Ein athyglisverð breyting á iPhone 15 er upptaka USB-C staðlaðs hleðslutengi, eins og Evrópusambandið hefur boðið. Þessi ráðstöfun markar brotthvarf frá eigin Lightning hleðslutengi Apple.

Orðrómur um iPhone 15 felur í sér kynningu á „Aðgerðarhnappi“ sem mun veita notendum skjótan aðgang að ýmsum aðgerðum og stillingum án þess að opna tækið eða fletta í gegnum forrit. Þó að smáatriði séu af skornum skammti, telja sérfræðingar að þessi hnappur gæti aðgreint iPhone 15 Pro frá fyrri gerðum.

Apple kynnir venjulega nýja vöru á haustin og iPhone 14 kom út í september á síðasta ári. Hlutabréf félagsins, sem nýlega náðu metmarkaðsvirði upp á 3 billjónir dala, lækkuðu lítillega í viðskiptum snemma morguns á þriðjudag.

Heimildir: The New York Post, MacRumors, Associated Press