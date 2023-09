Dao eftir Dorsett AMTD Singapore fær tvö iðnaðarverðlaun

By

AMTD Digital Inc., alhliða stafræn lausnavettvangur með aðsetur í Frakklandi, er ánægður með að tilkynna að dótturfyrirtæki þess, Dao by Dorsett AMTD Singapore, hefur verið heiðrað með tveimur helstu iðnaðarverðlaunum. Þjónustuíbúðahótelið, sem AMTD Digital er með 51% eignarhlut í, hefur hlotið „Leading New Serviced Apartments 2023“ verðlaun Asíu frá World Travel Awards og „Best Interior Design Award 2023“ frá AltoVita Singapore.

World Travel Awards eru afar virt dagskrá í ferða- og ferðaþjónustunni og að vinna þessi verðlaun er tákn um ágæti sem er viðurkennt um allan heim. AltoVita er aftur á móti rekstraraðili fyrirtækjagistingarvettvangs á netinu sem er þekktur fyrir fyrirtækjahugbúnað sem veitir aðgang að breiðu neti húsnæðisvalkosta á heimsvísu.

Þessar viðurkenningar þjóna sem vitnisburður um traust og stuðning sem Dao by Dorsett AMTD Singapore hefur fengið frá viðskiptavinum sínum, gestum og samstarfsaðilum. Sem hluti af AMTD Group, sem einnig á L'Officiel Inc. SAS, alþjóðlegt tískumiðlafyrirtæki, er AMTD Digital hollur til að veita einstaka gestrisni og VIP upplifun.

AMTD Digital Inc. er alhliða stafræn lausnavettvangur sem starfar í ýmsum geirum, þar á meðal þjónustu fyrir stafrænar lausnir, stafræna fjölmiðla, efnis- og markaðsþjónustu, stafrænar fjárfestingar og gestrisni og VIP þjónustu. Það þjónar sem kjarni AMTD SpiderNet vistkerfisins, samþættir og styrkir hin ýmsu stafrænu fyrirtæki innan vistkerfisins.

AMTD Assets Group, dótturfyrirtæki AMTD Digital, einbeitir sér að fasteignamarkaði og sérhæfir sig í gestrisni og lífsstílshugtökum á heimsvísu. Fyrirtækið tileinkar sér viðskiptavinamiðaða nálgun og býður upp á VIP-aðildarþjónustu á stílhreinum hótelum og þjónustuíbúðum, fasteignaleigu, mat og drykk og klúbbfélagaþjónustu í stórborgum um allan heim.

Að lokum staðfesta nýleg verðlaun Dao by Dorsett AMTD Singapore skuldbindingu þess til að veita viðskiptavinum sínum framúrskarandi þjónustu og upplifun. Sem hluti af AMTD Digital Inc. vistkerfi, heldur fyrirtækið áfram að leitast við að ná framúrskarandi gestrisni og stafrænum lausnum.

Heimildir:

- Business Wire: https://www.businesswire.com/news/home/20230911270050/en/

– AMTD Digital Inc.: https://ir.amtdigital.net/investor-news

– AMTD Assets Group: Engin vefslóð gefin upp