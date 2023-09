Atlanta Journal-Constitution býður Imani Dennis og Abbey Edmonson velkomin í stafrænt lið

By

Atlanta Journal-Constitution (AJC) er spennt að tilkynna að Imani Dennis og Abbey Edmonson bætist við stafrænt teymi sitt. Sem efnissérfræðingar á samfélagsmiðlum munu Dennis og Edmonson bera ábyrgð á að forrita samfélagsmiðla fréttastofunnar, þar á meðal Facebook, Twitter og Instagram. Þeir munu vinna saman til að sýna fyrsta flokks blaðamennsku AJC og búa til grípandi stafrænt efni.

Imani Dennis hefur verið dýrmætur framlag til AJC sem sjálfstæður og mun nú ganga í liðið í fullu starfi. Áður en hún gekk til liðs við blaðið starfaði hún sem stafrænn nemi í haust árið 2020, öðlaðist reynslu í stjórnun samfélagsmiðla, ritstjórn vefsíðna og gerð fréttabréfa. Dennis gegndi einnig mikilvægu hlutverki við að fjalla um hinar sögulegu forsetakosningar 2020. Hollusta hennar og áhrifamikil vinna hlaut viðurkenningu eins og 2. sæti fyrir besta skemmtunarþáttinn á GSPA 2020 Better Newspaper Honors Awards.

Abbey Edmonson, með Master of Fine Arts gráðu í ritlist frá Savannah College of Art and Design, færir skapandi hæfileika sína til samfélagsmiðla AJC. Hún starfaði áður sem ritstjórnaraðstoðarmaður fyrir Invitation Magazines og starfaði sem skapandi stjórnandi Atlanta Legacy Trail. Áhugamál Edmonson ná lengra en að skrifa; hún eyðir líka frítíma sínum í að myndskreyta teiknimyndir og portrett.

Atlanta Journal-Constitution er áberandi fréttastofa í suðausturhlutanum sem einbeitir sér að staðbundnum málum, sem nær til ríkis og sveitarfélaga, efnahagslífs, skemmtunar og íþrótta. Sérstakur teymi blaðamanna þess leitast við að afhjúpa sannleikann, vernda rétt almennings til að vita og draga leiðtoga samfélagsins ábyrga fyrir gjörðum sínum. Með ríka sögu sem rekur aftur til stofnunar Atlanta stjórnarskrárinnar árið 1868 og Atlanta Journal árið 1883, hefur AJC fest sig í sessi sem traustur uppspretta trúverðugrar, ítarlegrar blaðamennsku.

Heimild: The Atlanta Journal-Constitution