Leiðbeiningar um að sigla á korti og viðmóti Starfield

Starfield, nýjasta útgáfan frá Bethesda, býður leikmönnum upp á stóran og flókinn alheim til að kanna. Með fjölþrepa kortakerfi og óhefðbundnum valmyndaleiðsögn er auðvelt að finnast þú vera gagntekin og glataður í viðmótinu. Þessi handbók miðar að því að hjálpa spilurum að skilja hvernig kortakerfi Starfield virkar og gefur ráð fyrir skilvirka leiðsögn.

Til að opna fyrir hraðferðir til ákveðinna svæða þurfa leikmenn fyrst að heimsækja borg eða stað á plánetu. Eftir það geta þeir opnað skannann með því að ýta á LB (stýribúnað) eða F (lyklaborð) og beint þráðinn að svæði sem áður hefur verið heimsótt. Með því að ýta á A (spilaborð) eða E (lyklaborð) verður boðið upp á hraðakstur. Þessi aðferð gerir leikmönnum kleift að ferðast til ákveðinna staða án þess að fá aðgang að valmynd.

Starfield er með fjögur kortastig. Yfirborðskortið gefur grunnyfirlit yfir áhugaverða staði en skortir smáatriði. Með því að opna skannann með LB/F og ýta svo á RB/G geta leikmenn nálgast yfirborðskortið og ferðast fljótt til áður heimsóttra staða. Plánetukortið sýnir ítarlegri upplýsingar og hægt er að nálgast það með því að halda inni valmyndarhnappinum eða Tab. Frá þessu útsýni geta leikmenn valið ákveðna staði eða valið að lenda og kanna hvaða svæði sem er á plánetu.

Kerfiskortið sýnir allar reikistjörnur, tungl og geimstöðvar innan stjörnukerfis. Spilarar geta sett stefnu eða ferðast samstundis til svæðis sem áður hefur verið heimsótt. Vetrarbrautakortið sýnir öll tiltæk stjörnukerfi í Starfield og gerir leikmönnum kleift að kortleggja stefnur í ný kerfi. Ef stjörnukerfi er utan seilingar verða leikmenn að uppfæra skip sitt eða fara í nær kerfi.

Þegar þeir ferðast til geimstöðvar verða leikmenn að fljúga handvirkt í átt að henni og leggja að bryggju með því að ýta á A( eða E þegar þeir eru nálægt). Þegar komið er að bryggju geta leikmenn ýtt á X (eða R) til að fara um borð í stöðina eða fara aftur til skips síns. Að auki er hægt að ferðast hratt að markmiðum verkefnisins með því að fá aðgang að leitarskránni og velja tiltekið verkefni. Spilarar geta ýtt á Y (spilaborð) eða B (lyklaborð) til að láta kortið finna næsta markmið sitt sjálfkrafa í vetrarbrautinni.

Til að fá meiri upplifun geta leikmenn valið að sigla án þess að treysta mikið á kort og valmyndir. Í stjórnklefa skips síns geta leikmenn leitað að táknum sem tákna tiltekna áfangastaði og ýtt á A til að ferðast þangað. Þessi aðferð gerir leikmönnum kleift að forðast óhóflega valmyndaköfun og komast á hvaða stað sem er.

Eftir því sem leikmenn eyða meiri tíma í að skoða stjörnufylltan alheim Starfield munu þeir kynnast viðmótinu betur og þróa vöðvaminni fyrir skilvirka siglingu. Með hjálp þessarar handbókar geta leikmenn auðveldlega flakkað um víðáttumikið pláss og notið þeirrar upplifunar sem Starfield hefur upp á að bjóða.

Heimildir:

– The Week In Games: What's Coming Out Beyond Starfield

— Hjálp! Ég er fastur í matseðlum Starfields og kemst ekki út

– Staðbundin plánetukort Starfield er hræðilegt