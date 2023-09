Að kanna djúpið: Innsýn frá hafkönnuðinum Jon Copley

By

Sjávarkönnuðurinn Jon Copley hefur eytt árum saman í að fara út í djúp hafsins til að rannsaka dularfullar verur þess og búsvæði. Í nýrri bók sinni, "Deep Sea: 10 Things You Should Know," fjallar Copley um algengar spurningar og ranghugmyndir um djúpið.

Copley fjallar um nokkrar af nýlegum spennandi uppgötvunum í djúpsjávarrannsóknum, sérstaklega á sviði skynvistfræði. Vísindamenn hafa fengið innsýn í hvernig djúpsjávardýr skynja umhverfi sitt og hafa samskipti sín á milli. Þessar niðurstöður ögra þeirri hugmynd að djúpsjórinn sé hrjóstrugt og óþekkt ríki.

Einn stærsti misskilningurinn um djúphafið er sú hugmynd að við vitum mjög lítið um það miðað við tunglið eða Mars. Þó að nákvæm kortlagning á djúphafsbotninum sé enn ófullkomin vegna áskorana sem sjórinn veldur, er þekking okkar á djúpsjónum langt umfram skilning okkar á öðrum geimverum. Djúpsjórinn er auðugt og fjölbreytt vistkerfi sem býr yfir ótal tegundum.

Djúpsjávarnámur hafa vakið athygli á djúphafinu en Copley leggur áherslu á mikilvægi vandaðra rannsókna og stjórnunar til að lágmarka hugsanleg umhverfisáhrif. Sum búsvæði, eins og virk vatnshitaloft, eru sérstaklega viðkvæm og þurfa vernd til að koma í veg fyrir útrýmingu tegunda. Vísindamenn hafa talað fyrir varðveislu þessara einstöku vistkerfa í mörg ár.

Hins vegar telur Copley að mesta ógnin við djúpsjávarinn séu loftslagsbreytingar. Súrefnisleysi af völdum hækkandi hitastigs og breyttra strauma er verulegt áhyggjuefni. Djúpsjávardýr treysta á súrefni sem borið er með straumum, en loftslagsbreytingar trufla þetta ferli. Hlýrra vatn heldur minna súrefni og veikingarstraumar draga enn frekar úr súrefnisframboði. Þessar breytingar hafa langvarandi áhrif sem munu halda áfram að hafa áhrif á djúpið um aldir.

Á heildina litið varpar bók Copley ljósi á undur djúpsins og undirstrikar mikilvægi þess að skilja og varðveita þetta mikla og viðkvæma vistkerfi. Með áframhaldandi rannsóknum og ábyrgri stjórnun getum við verndað djúphafið og ótrúlega íbúa þess.

