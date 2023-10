Uppgangur og fall Malvinoxhosan lífsvæðisins í Suður-Afríku

Nýleg rannsókn sem ber titilinn „The Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion in South Africa: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole,“ sem birt var í Earth-Science Reviews, kannar útrýmingu sjávardýra á tímum snemma- Mið-devonska tímabilið. Þetta tímabil einkenndist af hlýrra loftslagi og hærra sjávarborði, þar sem stór landmassa sem kallast Gondwana er staðsett nálægt suðurpólnum.

Rannsakendur, undir forystu dr. Cameron Penn-Clarke, söfnuðu og greindu umtalsverðu magni steingervingagagna til að skilja uppruna og hvarf Malvinoxhosan lífverunnar, hóps sjávardýra sem dafnaði í kaldara vatni og innihélt ýmsar tegundir skelfiska. Með háþróaðri gagnagreiningartækni greindu þeir aðgreind lög í fornu bergi, sem hvert um sig sýnir fækkun sjávardýrategunda með tímanum.

Rannsóknin leiddi í ljós að samdráttur í lífríki Malvinoxhosan var í tengslum við breytingar á sjávarborði og loftslagi. Þegar loftslagið hlýnaði hurfu hin sérhæfðu Malvinoxhosan sjávardýr með svölu vatni og í stað þeirra komu almennari tegundir sem aðlagaðar voru heitara vatni. Breyting sjávarborðs truflaði náttúrulegar sjávarhindranir, gerði hlýrri sjó frá svæðum nær miðbaug kleift að streyma inn og leiddi til landnáms hlýrra vatnategunda.

Útrýming Malvinoxhosan lífríkisins leiddi til hruns pólvistkerfa, sem líffræðilegur fjölbreytileiki náði sér aldrei upp úr. Rannsóknirnar benda til þess að samanlögð áhrif breytinga á sjávarborði og hitastigi hafi verið meginþátturinn á bak við þessa útrýmingaratburð. Það er enn óvíst hvort þessi útrýmingaratburður sé í tengslum við aðra á snemma-miðdevontímabilinu, þar sem ályktanir um aldur skortir.

Rannsóknin undirstrikar einnig viðkvæmni pólumhverfis og vistkerfa fyrir breytingum á sjávarstöðu og hitastigi. Skilningur á fyrri útrýmingaratburðum getur veitt dýrmæta innsýn í núverandi líffræðilega fjölbreytileikakreppu sem við stöndum frammi fyrir í dag.

Heimildir:

– Earth-Science Review (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595