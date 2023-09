Vísindamenn þróa flís-undirstaða ljósnema resonators fyrir háþróaða UV Photonic Integrated Circuits

Vísindamenn hafa náð umtalsverðum framförum í þróun flís-undirstaða ljóseindaómvara með lágmarks UV ljóstapi. Þessir resonators nota súrálþunnar filmur og hafa möguleika á ýmsum forritum, þar á meðal litrófsskynjun, neðansjávarsamskipti og skammtatölvu.

UV ljóseindasamþættar hringrásir (PIC) eru vaxandi svið sem hefur ekki verið kannað mikið. Hins vegar eru UV-bylgjulengdir mikilvægar fyrir ákveðnar atómbreytingar í skammtafræði og fyrir spennandi ákveðnar flúrljómandi sameindir í lífefnafræðilegri skynjun. Teymið við Yale háskóla hefur náð framförum á þessu sviði með því að sýna fram á hagkvæmni þess að byggja ljóseindarásir sem starfa á UV-bylgjulengdum.

Rannsakendur náðu áður óþekktu lágu tapi við UV-bylgjulengdir með því að sameina rétta efnið (þunnt súrálsfilmur) með bjartsýni hönnunar- og framleiðslutækni. Örresonatorarnir voru búnir til með því að nota mjög stigstærð atómlagsútfellingu (ALD) ferli, sem tryggir hágæða þunnt súrálfilmur. Stórt bandgap súráls gerir það gagnsætt fyrir útfjólubláu ljósi, sem gerir lágmarks frásog.

Örresonatorarnir voru hannaðir með því að nota rifbylgjuleiðarabyggingu sem nær nauðsynlegri ljóslokun en lágmarkar dreifingartap. Að auki bjuggu rannsakendur til hringaómara með 400 míkróna radíus og náðu metháum gæðum (Q) þáttum sem gefa til kynna lágmarks ljóstap.

UV PIC hafa nú náð mikilvægum punkti þar sem ljóstap fyrir bylgjuleiðara er ekki lengur marktækt verra en sýnilegar hliðstæða þeirra. Þetta opnar tækifæri til að beita núverandi PIC-mannvirkjum sem þróuð eru fyrir sýnilegar og fjarskiptabylgjulengdir á UV-bylgjulengdir líka.

Rannsakendur einbeita sér að frekari framförum, þar á meðal þróun á súráls-undirstaða hringa resonators sem hægt er að stilla til að vinna með mismunandi bylgjulengdir, sem gerir kleift að stjórna nákvæmri bylgjulengd og búa til mótara. Þeir miða einnig að því að þróa fullt PIC-undirstaða UV kerfi með því að samþætta UV ljósgjafa.

Þessar tímamótarannsóknir ryðja brautina fyrir smækkuð tæki sem byggjast á flísum á ýmsum sviðum, þar á meðal litrófsgreiningu, fjarskiptum og skammtaupplýsingavinnslu.

Heimild:

– „Oftra-high Q súráls örresonators in the UV and blue bands“ eftir Chengxing He, Yubo Wang, Carlo Waldfried, Guangcanlan Yang, Jun-Fei Zheng, Shu Hu og Hong X. Tang, Optics Express.