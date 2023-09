Notkun gyroscope til að mæla afbrigði í snúningi jarðar

By

Hópur vísindamanna hefur þróað nýja leið til að mæla breytileika í snúningi jarðar með því að nota gyroscope. Rannsakendur, sem eru með aðsetur við Geodetic Observatory í Wettzell í Þýskalandi, bjuggu til 16 metra langt leysihola, þekkt sem „G“, sem virkar sem hringlaga gyroscope. Að innan hafa tvöfaldir leysigeislar sem ferðast í gagnstæðar áttir samskipti til að búa til truflunarmynstur. Rannsakendur komust að því að þegar jörðin snýst endurspeglast sveiflur í hraða hennar í truflunarmynstrinu. Með því að greina truflunarmynstrið gátu rannsakendur reiknað út vegalengdina sem ákveðinn punktur á jörðinni ferðast á tilteknu tímabili.

Í rannsókn sinni sem birt var í tímaritinu Nature Photonics prófuðu rannsakendur frammistöðu gyroscope á fjögurra mánaða tímabili og gátu mælt lengd tiltekins dags innan örfárra millisekúndna. Þetta nákvæmnistig er mun meira en fyrri aðferðir sem notaðar voru til að mæla snúning jarðar og gæti nýst til að byggja nákvæmari jarðeðlisfræðileg líkön fyrir alþjóðlega flutninga.

Niðurstöður liðsins voru ræddar af Caterina Cimminelli og Giuseppe Brunetti í frétt News & Views sem einnig var birt í Nature Photonics. Rannsakendur lögðu til að þessi nýja aðferð til að mæla lengd dagsins, ásamt afbrigðum hennar, gæti leitt til bættra jarðeðlisfræðilegra líkana, sem hafa víðtæka notkun á sviðum eins og loftslagsvísindum og siglingum. Rannsakendur telja að þessi nálgun gæti gefið nákvæmari lýsingar á lengd sólarhrings, að teknu tilliti til ýmissa þátta sem hafa áhrif á snúning jarðar, svo sem togs tunglsins, hafstrauma og lofthjúpsins.

Á heildina litið lofar þessi nýja nálgun sem byggir á gyroscope fyrir því að efla skilning okkar á snúningi jarðar og áhrifum hennar á ýmis jarðeðlisfræðileg fyrirbæri.

Heimildir:

– K. Ulrich Schreiber o.fl., Variations in the Earth's rotation rate measured with a ring laser interferometer, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01286-x

– Caterina Ciminelli o.fl., Laser gyroscope fylgist nákvæmlega með snúningi jarðar, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01293-y