Ástralía þróar CRISPR-undirstaða greiningartæki fyrir uppgötvun apabóluveiru

Vísindamenn í Ástralíu hafa þróað byltingarkennd greiningartæki, MPXV-CRISPR, til að greina apabóluveiru (MPXV). Þetta tól, það fyrsta sinnar tegundar í Ástralíu, notar CRISPR tækni til að greina vírusinn með ótrúlegri nákvæmni og hraða. Rannsóknin, sem er samstarfsverkefni undir forystu Peter Doherty Institute for Infection and Immunity og Walter og Eliza Hall Institute of Medical Research, var birt í The Lancet Microbe.

Þó að CRISPR tæknin sé best þekkt fyrir getu sína í erfðamengisbreytingum, hefur hún nýlega komið fram sem öflugt tæki til greiningar. MPXV-CRISPR er hannað til að miða á sérstakar erfðafræðilegar raðir sem finnast aðeins í MPXV veirunni. Dr. Soo Jen Low frá háskólanum í Melbourne, einn af fyrstu höfundum rannsóknarinnar, útskýrði að CRISPR-undirstaða greiningartæki virka eins og ofurnákvæmir leynilögreglumenn og greina fljótt erfðaefni sem tengist tilteknum sýkla.

MPXV-CRISPR tólið er forritað til að þekkja vírusinn með verkfræðilegum „leiðbeiningum“ sem byggjast á gagnagrunni með 523 MPXV erfðamengi. Þegar veiru-DNA er til staðar í klínísku sýni er CRISPR kerfið leitt að markinu og gefur frá sér merki sem gefur til kynna nærveru veirunnar. Næmni og nákvæmni þessarar prófunaraðferðar eru sambærileg við gullstöðluðu PCR aðferðir en með þeim kostum að skila niðurstöðum á broti af tímanum.

Einn af byltingarkenndum eiginleikum MPXV-CRISPR er hraðinn sem það getur veitt greiningu. Hefðbundin apabólugreining byggir oft á miðlægum rannsóknarstofustillingum, sem getur leitt til töfum um nokkra daga áður en niðurstöður úr prófunum liggja fyrir. Aftur á móti getur MPXV-CRISPR greint vírusinn á aðeins 45 mínútum, sem gerir kleift að greina hratt á staðnum.

Rannsóknarteymið vinnur nú að því að aðlaga MPXV-CRISPR í færanlegt tæki sem hægt er að setja á umönnunarstaði um landið. Þetta myndi gera hraðari og aðgengilegri greiningu kleift, sérstaklega á afskekktum svæðum eða stöðum með takmarkað fjármagn. Teymið miðar að því að gjörbylta stjórnun apabólu, bæta árangur sjúklinga og efla viðbrögð lýðheilsu við komandi uppkomu.

Rannsóknarsamstarfið tók þátt í Peter Doherty Institute, Walter og Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne Sexual Health Centre og Monash University.

Heimildir:

– Lancet örveran

– Peter Doherty stofnunin um sýkingu og ónæmi

– Walter og Eliza Hall Institute of Medical Research