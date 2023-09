Við kynnum MPXV-CRISPR: Byltingarkennd greiningartæki fyrir Monkeypox Virus

Hópur vísindamanna frá Peter Doherty Institute for Infection and Immunity og Walter og Eliza Hall Institute of Medical Research hefur þróað byltingarkennd greiningartæki sem kallast MPXV-CRISPR. Birt í The Lancet Microbe, þetta tól notar CRISPR tækni til að greina apabóluveiru (MPXV) í klínískum sýnum á fljótlegan og nákvæman hátt, umfram núverandi greiningaraðferðir. Það miðar sérstaklega að erfðafræðilegum röðum sem eru einstakar fyrir MPXV, sem gerir það að fyrstu CRISPR-undirstaða greiningaraðferð sinnar tegundar í Ástralíu.

CRISPR tæknin, þekkt fyrir getu sína til að breyta erfðamengi, er nú notuð til greiningar. Dr. Soo Jen Low, rannsóknarfulltrúi við Doherty-stofnunina og annar fyrsti höfundur rannsóknarinnar, lýsir CRISPR-undirstaða greiningar sem nákvæmar leynilögreglumenn sem bera kennsl á sérstakar vísbendingar sem tengjast tilvist sýkla. Þegar um er að ræða MPXV-CRISPR er hann „forritaður“ til að þekkja veiruna með verkfræðileiðbeiningum sem bindast ákveðnum hlutum veiru-DNA.

Þegar veiru-DNA greinist í klínísku sýni er CRISPR kerfið leitt að markinu og gefur frá sér merki sem gefur til kynna nærveru veirunnar. Þessi greiningaraðferð nær sambærilegri næmni og nákvæmni og gullstöðluðu PCR-aðferðir en á broti af tímanum.

Einn af byltingarkenndum eiginleikum MPXV-CRISPR er hraði þess við að veita greiningu. Núverandi apabólugreining tekur oft daga að gefa niðurstöður, en MPXV-CRISPR getur greint vírusinn á aðeins 45 mínútum. Teymið vinnur nú að því að aðlaga þessa tækni í færanlegt tæki sem hægt er að nota til að greina apabóluveiru á staðnum á ýmsum heilsugæslustöðvum.

Dr. Shivani Pasricha, yfirrannsóknarfulltrúi hjá Walter og Eliza Hall Institute of Medical Research og annar höfundur rannsóknarinnar, leggur áherslu á hugsanleg áhrif MPXV-CRISPR á lýðheilsu. Með því að bæta aðgengi að skjótum og áreiðanlegum greiningum, sérstaklega á svæðum með takmarkað fjármagn eða afskekktum stöðum, gæti þessi dreifða nálgun við prófanir flýtt fyrir meðferð og aukið árangur sjúklinga.

Samstarf rannsóknastofnana tók þátt í Doherty-stofnuninni, Walter og Eliza Hall-stofnuninni um læknarannsóknir, kynheilbrigðismiðstöðina í Melbourne og Monash-háskóla.

