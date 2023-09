Stjörnufræðingar fylgjast með útvarpsbylgjum frá sprengistjörnu af gerð Ia í fyrsta skipti

By

Stjörnufræðingar hafa gert áður óþekkta uppgötvun með því að greina útvarpsbylgjur sem sendar eru frá sprengistjörnu af gerð Ia. Þessi byltingarkennda athugun sýnir nýja innsýn í eðli hvíta dverga sprenginga og helíumríkt umhverfi þeirra.

Sprengistjörnur af gerð Ia eru kjarnorkusprengingar sem verða í hvítum dvergstjörnum. Þeir eru mikið notaðir af stjörnufræðingum til að mæla heimsfræðilegar fjarlægðir og rannsaka útþenslu alheimsins. Hins vegar er nákvæmur vélbúnaður á bak við sprengistjörnur af gerð Ia ekki að fullu skilinn. Talið er að sprengingin sé hrundið af stað með massauppsöfnun frá fylgistjörnu þar sem uppsafnað efni samanstendur aðallega af vetni. Hins vegar var einnig sett fram tilgáta að hvítir dvergar gætu safnað helíum úr fylgistjörnu sem þegar hafði misst ytra vetnislagið sitt.

Ein af leyndardómunum í kringum sprengingar með hvítum dverga er hegðun afstrípaðs efnisins frá fylgistjörnunni. Ekki fellur allt efnið á hvíta dverginn; sumt af því myndar ský af hringstjörnuefni í kringum tvístjörnukerfið. Búist var við að höggbylgjur frá sprengingunni sem fara í gegnum þetta hringstjörnuefni myndu æsa frumeindir og leiða til útsendingar sterkra útvarpsbylgna. Þrátt fyrir margar athuganir á sprengistjörnum af gerð Ia sem eiga sér stað í skýi af hringstjörnuefni, hafði útvarpsbylgjur ekki greinst fyrr en nú.

Alþjóðlegur hópur vísindamanna, þar á meðal meðlimir frá Stokkhólmsháskóla og National Astronomical Observatory of Japan, fylgdust með sprengistjörnu af gerð Ia sem sprakk árið 2020. Þeir komust að því að þessi sprengistjarna var umkringd hringstjörnuefni sem var aðallega samsett úr helíum. Að auki fundu þeir útvarpsbylgjur frá sprengistjörnunni með góðum árangri. Með því að bera saman útvarpsbylgjustyrkinn og fræðileg líkön komust rannsakendur að því að hvíti dvergurinn hefði safnað saman efni á um það bil 1/1000 massa sólar á ári. Þetta er fyrsta staðfesta sprengistjörnuna af gerð Ia sem kemur af stað með massauppsöfnun frá fylgistjörnu með ytra lagi sem samanstendur aðallega af helíum.

Búist er við að uppgötvun útvarpsbylgna frá þessari helíumríku sprengistjörnu af gerð Ia muni dýpka skilning okkar á sprengikerfi og aðstæðum sem leiða til sprengistjörnu af gerð Ia. Rannsóknarteymið ætlar að halda áfram að leita að útvarpsútstreymi frá öðrum sprengistjörnum af gerð Ia til að fá frekari innsýn í þróunina sem leiðir til þessara sprengiefna.

