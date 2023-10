Að opna leyndarmál frumuhegðunar á mjúkum undirlagi: Paradigm breyting í vélalíffræði

By

Rannsóknarteymi frá Háskólanum í Turku og Lífvísindasetri Turku, í samvinnu við Misvik Biology Ltd, hefur þróað byltingarkennda aðferð til að rannsaka hvernig krabbameinsfrumur hegða sér í bæði mjúkum og stífum vefjum. Hefðbundin trú hefur verið sú að frumur hafi tilhneigingu til að dreifast og vaxa meira á stífara yfirborði. Hins vegar reynir þessi rannsókn á þeirri forsendu og opnar nýjar leiðir fyrir rannsóknir í krabbameinslíffræði og vefjaverkfræði.

Teymið notaði reiknilíkön og fjölbreytt úrval vaxtarskilyrða til að bera saman frumuhegðun á mjúkum og stífum flötum í smáatriðum. Þeir notuðu sjálfvirka vél til að örprenta mismunandi próteinblöndur á þessa fleti, líkja eftir próteinum sem umlykja frumur í líkamanum og veita upplýsingar um umhverfi vefja.

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að rétt samsetning próteina getur stutt frumuvöxt á mjúku yfirborði, sem gefur mikilvægar vísbendingar um lifun. Þetta ögrar núverandi hugmyndafræði og býður upp á nýja möguleika til rannsókna bæði í krabbameinslíffræði og vefjaverkfræði. Rannsóknarteymið telur að með því að nota fjölbreyttari próteinblöndur í frumuræktun geti þær skapað lífeðlisfræðilegri umgjörð utan líkamans, sem gerir skilvirkari líkan af sjúkum og heilbrigðum sjúkdómum kleift.

Þessar rannsóknir hafa einnig varpað ljósi á hvernig frumur geta fest sig, virkað og gefið skilvirkan merki á mjúku undirlagi. Það hefur valdið grundvallarbreytingu í skilningi okkar á vélalíffræði. Þessi innsýn hefur tilhneigingu til að bæta skilning okkar á framvindu krabbameins og þróa nýjar aðferðir fyrir vefjaverkfræði.

Á heildina litið hefur þessi rannsókn leitt í ljós mikilvæga þekkingu um hegðun frumna á mjúku undirlagi, ögrað núverandi viðhorfum og opnað nýjar leiðir fyrir framtíðarrannsóknir í krabbameinslíffræði og vefjaverkfræði.

Heimild:

– James RW Conway o.fl., Skilgreind utanfrumufylkissamsetning styðja stífleika-ónæma frumudreifingu og viðloðun merkja, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023).