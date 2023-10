By

Ný rannsókn sem gerð var af vísindamönnum við Center for Cosmology and Particle Physics við New York háskóla bendir til þess að stjörnur gætu verið sneiddar í tvennt með „afstæðislegum blöðum“, sem eru mjög öflugt útstreymi plasma sem mótast af mjög sterkum segulsviðum. Þessi stjörnukljúfandi blöð gætu hugsanlega útskýrt nokkrar af björtustu sprengingum alheimsins, þekktar sem gammageislabyssur (GRB).

GRB eru óvenju öflugar sprengingar á himni, en þær verða oft of langt í burtu til að við getum fylgst með þeim í smáatriðum. Talið er að þessar sprengingar séu myndaðar af annað hvort svartholum eða segulmagnaðir, sem eru mjög segulmagnaðir nifteindastjörnur. Hins vegar hefur verið erfitt fyrir stjörnufræðinga að útskýra hægagang sumra GRB.

Í þessari nýju rannsókn leggja höfundarnir til að þessi langvarandi GRB geti stafað af dauða massamikilla stjarna. Þegar stjarna deyr fellur kjarni hennar saman og myndar nifteindastjörnu umkringd vetni og helíumlögum. Með hraðri þjöppun og snúningi getur þessi nifteindastjarna öðlast mjög sterkt segulsvið og breytt því í segulmagn.

Óskipulegt umhverfið í kringum nýfæddan segulmagnaðir veldur því að umhverfi hans er þeytt á æðislegan hátt vegna mikillar geislunar og segulsviða. Fyrri rannsóknir benda til þess að strókur myndist meðfram snúningsás segulsins í kjölfarið. Vísindamennirnir í þessari rannsókn komust hins vegar að því að segulsvið segulsviðsins geta einnig framkallað geislun meðfram miðbaug hans.

Þessir geislunarstraumar, mótaðir af miðflóttakrafti stjörnunnar sem snúast, mynda blað sem hreyfist í gegnum stjörnuna á næstum ljóshraða. Orkan sem þetta „afstæðukennda blað“ flytur er meiri en í sprengistjörnusprengingu og getur í raun klofið stjörnuna í tvennt þegar hún ferðast út á við. Blaðið heldur áfram að ferðast um verulega vegalengd áður en það tapar skriðþunga, sem gæti hugsanlega útskýrt hægfara dofna tiltekinna GRBs.

Á ferð sinni safnar blaðið einnig meira efni, sem eykur eyðileggingarmátt þess. Að auki veldur blaðið óstöðugleika innan stjörnunnar sjálfrar, sem leiðir til endanlegs dauða hennar.

Þó að þessi rannsókn sé til þess fallin að sýna fram á trúverðugleika afstæðisblaða sem útskýra GRBs, miða framtíðarrannsóknir að því að greina hvernig þessi blöð þróast með tímanum og skilja ferlið stjörnudauða sem tengist þeim. Með því að bera kennsl á helstu einkenni þessarar tegundar sprengingar geta vísindamenn staðfest hvort áður sést GRBs samræmist þessu líkani.

Heimildir: Center for Cosmology and Particle Physics við New York háskóla, arXiv.org