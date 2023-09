Artemis áætlun NASA: Nýtt tímabil tunglrannsókna

Nýtt forrit sem kallast Artemis, stofnað af National Aeronautics and Space Administration (NASA), miðar að því að senda bandaríska geimfara aftur til tunglsins fyrir 2025 eða 2026 og koma á fót grunnbúðum fyrir tungl á næsta áratug. Áætluð fjárhagsáætlun upp á 93 milljarða dala fyrir leiðangurinn hefur vakið umræðu um hvort NASA ætti að forgangsraða tungllendingu fram yfir baráttuna gegn loftslagsbreytingum.

Samkvæmt könnun Pew Research Center árið 2023 líta aðeins 12% Bandaríkjamanna á það sem forgangsverkefni að senda geimfara til að kanna tunglið. Meirihluti (41%) telur að það sé ekki mikilvægt eða ætti alls ekki að stunda það, á meðan 50% telja að NASA ætti að beina áherslu sinni alfarið að því að takast á við loftslagsbreytingar.

Hins vegar lýstu sérfræðingar frá Stanford-háskóla yfirgnæfandi stuðningi við Artemis-áætlunina og gerðu samanburð við sögulega Apollo 11 leiðangurinn sem kom mönnum fyrst á tunglið. Apollo-áætlunin, sem fór fram árið 1969, var knúin áfram af þjóðarþörf á tímum kalda stríðsins um að sýna tæknilega yfirburði yfir Sovétríkjunum.

Artemis áætlunin var aftur á móti sett á laggirnar sem afleiðing af geimstefnutilskipun frá 2017. Meginmarkmið þess er að leiða nýstárlega og sjálfbæra könnunaráætlun, efla samvinnu við viðskipta- og alþjóðlega samstarfsaðila. Forritið leitast við að auka viðveru manna um sólkerfið, öðlast nýja þekkingu og kanna sögu sólar, jarðar og tunglkerfis.

Sérfræðingar halda því fram að Artemis muni ekki aðeins efla framfarir í vísindum og tækni heldur einnig hagnýt notkun. Tækni þróuð fyrir geimáætlanir rata oft aftur til jarðar og stuðlar að lausn tæknilegra vandamála. Að auki miðar áætlunin að því að skapa lífvænlegt landslag til að lifa af manna á tunglinu, sem hefur áhrif á bæði viðskiptahagsmuni og langtímalifun mannkyns.

Sumir sérfræðingar leggja áherslu á að tunglrannsóknir þýði ekki að vanrækja loftslagsbreytingar heldur að bæta líf okkar á jörðinni. Tunglið býður upp á auðlindir sem eru af skornum skammti eða erfitt að vinna á jörðinni, eins og dýrmæt steinefni. Að ná þessum auðlindum á tunglinu gæti dregið úr hugsanlegum auðlindaskorti á plánetunni okkar.

Hins vegar hafa áhyggjur vaknað um eignarhald á auðlindum tunglsins og varðveislu tunglsins sem sameiginlegrar umhverfis-, menningar- og vísindaeiningu. Nauðsynlegt er að takast á við siðferðis- og stjórnarhætti varðandi könnun á tungli og starfsemi einkaverktaka í geimnum.

Engu að síður telja margir Stanford sérfræðingar að NASA geti stundað bæði tunglrannsóknir og viðleitni til að berjast gegn loftslagsbreytingum samtímis. Þeir halda því fram að fjárhagsáætlun NASA sé tiltölulega lítil í samanburði við önnur frumkvæði stjórnvalda og að efnahagsstarfsemin sem myndast af „Moon to Mars“ áætlununum styðji þúsundir starfa og leggi til milljarða til hagkerfisins.

Ennfremur miðar Artemis áætlunin að því að hvetja „Artemis kynslóðina“ og stuðla að fjölbreytileika innan geimiðnaðarins. Innlimun geimfara með ólíkan bakgrunn, þar á meðal fyrsta konan og fyrsta litaða manneskjan á tunglinu, er litið á sem jákvætt skref í átt að því að skapa fjölbreyttara vinnuafl og hvetja ungt fólk til að stunda störf á STEM sviðum.

Í stuttu máli, Artemis áætlun NASA táknar nýtt tímabil tunglrannsókna. Þó umræða sé um forgangsröðun og áhyggjur af auðlindavinnslu og eignarhaldi, býður áætlunin upp á mikilvæg vísindaleg, tæknileg, viðskiptaleg og hvetjandi tækifæri. Árangur þess gæti rutt brautina fyrir sjálfbæra nærveru manna handan jarðar og stuðlað að skilningi okkar á alheiminum.

