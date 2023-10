Að kanna varðveislulög í skammtafræði

By

Varðveislulögmál eru grundvallarreglur í eðlisfræði sem lýsa varðveislu ákveðins magns eða eiginleika í einangruðum eðliskerfum með tímanum. Þessi lögmál, sem fela í sér varðveislu massaorku, skriðþunga og rafhleðslu, skipta sköpum til að skilja hegðun alheimsins. Þeir ákvarða ferla sem geta eða geta ekki átt sér stað í náttúrunni. Til dæmis sýnir varðveisla skriðþunga að summa allra skriðþunga helst stöðug í lokuðu kerfi fyrir og eftir atburð, eins og árekstur.

Þó að varðveislulögmál séu vel rótgróin í klassískri aflfræði, verða þau meira forvitnileg á sviði skammtafræðinnar. Í skammtafræði eru varðveislusetningar fengnar af meginreglum eins og samhverfum eðliskerfa, ólíkt klassískri aflfræði þar sem gert er ráð fyrir þeim frá upphafi.

Í nýrri rannsókn sem birt var í Proceedings of the National Academy of Sciences, þróuðu vísindamenn hugsunartilraun til að kanna frekar varðveislulögmál í skammtafræði. Hugmyndatilraunir, ímyndaðar atburðarásir sem notaðar eru til að kanna afleiðingar kenninga og meginreglna, veita nýja innsýn í eðli skammtafræðinnar.

Hugsunartilraunin sem rannsakendurnir bjuggu til felur í sér að tvær persónur, Alice og Bob, sitja á stólum með hjólin snúa hvor að annarri. Þegar þeir ýta hver öðrum fara þeir í gagnstæðar áttir á sama hraða, sem leiðir til stöðugrar hraðaupphæðar sem er núll. Þetta sýnir varðveislu skriðþunga innan skammtasviðsins.

Mikilvægi þessarar hugsunartilraunar nær út fyrir sérstaka atburðarás hennar. Það sýnir alhliða notagildi náttúruverndarlaga, sem nær yfir atburðarás með mismunandi massa, upphafshreyfingu og flókin samspil. Náttúruverndarlög verða til úr samhverfunum sem finnast í náttúrunni og fyrirsjáanleiki þeirra gildir óháð sérstökum smáatriðum um samskiptin.

Í skammtafræðinni standa hefðbundin varðveislulög hins vegar frammi fyrir áskorunum. Mæling á tilteknu magni í skammtakerfi truflar kerfið og breytir í grundvallaratriðum síðari þróun þess. Til að sigrast á þessari áskorun hönnuðu vísindamennirnir tilraunauppsetningu sem fól í sér að útbúa skammtakerfi í tilteknu upphafsástandi og mæla varðveitt magn strax eftir undirbúning. Þeir leyfðu síðan kerfinu að þróast án nokkurra mælinga, sem leiddi í ljós að varðveisla skriðþunga heldur áfram jafnvel í einstökum tilvikum.

Þessi rannsókn stuðlar að dýpri skilningi á undirliggjandi meginreglum skammtafræðinnar og varðveislulögmálum sem stjórna hegðun skammtakerfa. Með því að kanna þessi lögmál með hugsunartilraunum og nýstárlegum tilraunauppsetningum geta vísindamenn haldið áfram að afhjúpa leyndardóma skammtafræðinnar.

