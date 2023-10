Ráðgáta snemma bjartra vetrarbrauta leyst: sprungna stjörnumyndun

James Webb geimsjónaukinn (JWST) náði nýlega myndum af nokkrum af elstu vetrarbrautum alheimsins, sem mynduðust innan nokkurra hundruð milljóna ára frá Miklahvell. Þessar vetrarbrautir virtust of bjartar, of stórar og of þróaðar miðað við aldur þeirra, sem ögraði venjulegu líkani heimsfræðinnar. Hins vegar benda nýjar rannsóknir sem birtar eru í The Astrophysical Journal Letters til þess að sprungin stjörnumyndun, fyrirbæri sem felur í sér stutt, ákafur tímabil fæðingar og dauða stjarna sem fylgt er eftir af lengri og rólegri áföngum, geti skýrt þessa ráðgátu.

Rannsakendur notuðu háþróaða tölvuhermi úr verkefninu Feedback of Relativistic Environments (FIRE) til að rannsaka þetta mál. Eftirlíkingarnar leiddu í ljós að sprungin stjörnumyndun gæti skýrt óvænta birtustigið sem sést í fyrstu vetrarbrautunum sem JWST fangar. Sprungin stjörnumyndun er algeng í lágmassa vetrarbrautum og einkennist af stjörnumyndunarbyssum og síðan sprengistjörnusprengingum sem losa gas sem síðar fellur aftur inn og myndar nýjar stjörnur. Hins vegar, þegar vetrarbrautir verða nógu massamiklar, heldur þyngdarafl þeirra vetrarbrautinni saman og kemur henni í stöðugt ástand, sem kemur í veg fyrir að gas kastist út.

Ef hún er staðfest myndi þessi skýring koma í veg fyrir þörfina fyrir endurskoðun eða lagfæringar á stöðluðu líkani heimsfræðinnar. Niðurstöðurnar varpa ljósi á eðlisfræði kosmískrar dögunar og ögra fyrri vangaveltum um alheiminn snemma. Með því að leggja fram traustar athuganir hefur JWST aukið skilning okkar á eðlisfræðilegum smáatriðum vetrarbrauta til muna og gerir okkur kleift að endurskoða og rannsaka eðlisfræði fyrri alheimsins.

