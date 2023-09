Nýtt verkefni miðar að því að nýta vetni úr steinum fyrir hreina orku

Nýtt þriggja ára verkefni styrkt af Grantham Foundation for the Protection of the Environment er í gangi hjá CU Boulder til að kanna möguleika á að virkja vetni úr steinum til að veita hreina orku um allan heim. Verkefnið miðar að því að kanna framleiðslu á „jarðfræðilegu“ vetni, sem myndast þegar vatn blandast járnríkum steinefnum djúpt í jarðskorpunni.

Jarðfræðilegt vetni hefur tilhneigingu til að verða verðmæt auðlind fyrir sjálfbæra orku þar sem það losar ekki gróðurhúsalofttegundir við bruna, þar sem vatn er eina aukaafurðin. Meginmarkmið verkefnisins er að ákvarða hvort hægt sé að koma þessum vetnisútfellum upp á yfirborðið í nægilegu magni til að mæta orkuþörf á heimsvísu.

Rannsóknarteymið, sem samanstendur af sérfræðingum frá CU Boulder, Columbia háskólanum, Montana State háskólanum, háskólanum í Southampton og sprotafyrirtækinu Eden GeoPower, mun gera tilraunir bæði á rannsóknarstofu og neðanjarðar til að örva jörðina til að framleiða meira vetni. Markmiðið er að endurtaka náttúrulegt undirlagskerfi eins nálægt og hægt er.

Eftirspurn eftir vetni eykst og hvetur vísindamenn til að kanna aðrar heimildir umfram hefðbundnar aðferðir. Nýlegar rannsóknir benda til þess að þar kunni að vera mikið af jarðfræðilegu vetni falið neðanjarðar, sem getur fullnægt fljótandi eldsneytisþörf mannkyns um aldir.

Verkefnið mun felast í því að bora holur og dæla vatni í járnríkt bergmyndanir til að koma af stað efnahvörfum og framleiða meira vetni. Einnig verður gripið til aðgerða til að koma í veg fyrir að bakteríur neyti hins nýmyndaða gass.

Undir forystu Dr. Alexis Templeton, sérfræðings í rannsóknum á umhverfi undir yfirborði, mun rannsóknarteymið fylgjast vandlega með ferlinu til að tryggja að engar óviljandi umhverfisafleiðingar séu til staðar. Markmiðið er að ákvarða hvort jarðfræðilegt vetni sé raunhæf og sjálfbær uppspretta hreinnar orku sem hægt er að framleiða stöðugt á umhverfisvænan hátt.

Þetta verkefni er í takt við framtíðarsýn jarðfræðideildar CU Boulder um að nýta náttúruauðlindir jarðar á ábyrgan hátt og stuðla að framtíð sjálfbærrar orku fyrir komandi kynslóðir.

Heimildir:

– Grantham Foundation for the Protection of the Environment

– Jarðvísindadeild CU Boulder

– Jarðfræðistofnun Bandaríkjanna