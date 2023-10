Líkan á andrúmslofti jarðar með tímanum: Afleiðingar fyrir leitina að lífi á fjarreikistjörnum

Vísindamenn sem rannsaka stjörnulíffræði, leitina að lífi í alheiminum, nota oft jörðina sem sniðmát til að skilja líffræðileg og þróunarferla. Þetta felur í sér leit að plánetum sem líkjast jörðinni, þekktar sem hliðstæður jarðar. Nánar tiltekið leita vísindamenn að bergreikistjarnum sem ganga á braut innan búsetusvæðis stjarna þeirra og hafa lofthjúp sem samanstendur af köfnunarefni, súrefni og koltvísýringi. Hins vegar hefur lofthjúpur jarðar breyst verulega í gegnum tíðina.

Vísindamenn frá Cornell háskólanum hafa búið til eftirlíkingu af lofthjúpi jarðar á tímabili Phanerozoic Eon, síðustu 500 milljón ára sögu jarðar. Þessi uppgerð getur haft veruleg áhrif í leit að lífi á plánetum utan sólar. Teymið, undir forystu Rebecca Payne og Lisu Kaltenegger, bjó til líkan sem sameinar rótgróin loftslagslíkön með nýjum loftslagslíkönum til að spá fyrir um hvernig andrúmsloft þessa tímabils hefði litið út.

Phanerozoic Eon er sérstaklega mikilvægt fyrir þróun lofthjúps jarðar og jarðlífs. Á þessu tímabili jókst súrefnisinnihald og dýr, risaeðlur og landplöntur komu fram. Með því að greina útsendingarróf jarðar á Phanerozoic Eon geta vísindamenn fengið innsýn í samsetningu lofthjúps fjarreikistjörnu.

Rannsóknarteymið komst að því að efnafræðileg einkenni lífs í andrúmslofti fjarreikistjörnu sem líkist jörðinni yrðu meira áberandi á Phanerozoic Eon samanborið við nútíma jörð. Þetta er vegna hærra súrefnismagns sem einkenndi þetta tímabil. Rannsóknin benti einnig á tvö lykil lífmerkispör, súrefni og metan, og óson og metan, sem virtust sterkari fyrir um 300 milljón árum þegar súrefnismagn var verulega hærra.

Þessar rannsóknir skipta sköpum í leitinni að lífsmerkjum á fjarreikistjörnum. Með því að skilja hvernig lofthjúpur jarðar hefur þróast með tímanum geta vísindamenn betur túlkað gögnin sem fást úr fjarreikistjörnumælingum. Þessi þekking mun hjálpa til við að bera kennsl á efnileg markmið fyrir framtíðarleiðangra, eins og James Webb geimsjónauka NASA, í leitinni að finna líf handan sólkerfisins okkar.

