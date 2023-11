Teenage Galaxys: Unraveling the Chemistry of Cosmic Adolescence

By

Nýleg rannsókn sem gerð var af stjarneðlisfræðingum frá Northwestern háskólanum, sem notar gögn frá James Webb geimsjónauka NASA (JWST), varpar ljósi á efnasamsetningu „unglingsvetrarbrauta“. Þessar vetrarbrautir, sem mynduðust um það bil tveimur til þremur milljörðum ára eftir Miklahvell, hafa komið í ljós að þær eru óvenju heitar og innihalda óvænt frumefni eins og nikkel, sem er alræmt erfitt að fylgjast með.

Niðurstöður þessarar rannsóknar, sem verða birtar í The Astrophysical Journal Letters, eru hluti af áframhaldandi Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae (CECILIA) Survey. Undir forystu Allison Strom frá Northwestern háskólanum, stefna rannsakendurnir að því að skilja hvernig vetrarbrautir hafa þróast í gegnum heimssöguna.

Strom ber unglingsvetrarbrautir saman við mannlega unglinga og segir að báðar gangi í gegnum vaxtarskeið og breytist á mótunarárunum. Með því að rannsaka efnafræðilegt DNA þessara vetrarbrauta á unglingsárum þeirra fá vísindamenn innsýn í hvernig þær óx og hvernig þær munu halda áfram að þróast. CECILIA-könnunin beinist að því að skoða litróf fjarlægra vetrarbrauta og skoða magn ljóss á mismunandi bylgjulengdum. Þessar upplýsingar sýna helstu þætti sem eru til staðar í vetrarbrautum og hjálpa stjarneðlisfræðingum að skilja fyrri og framtíð vetrarbrautastarfsemi.

Rannsóknin sem Strom og samstarfsmenn hennar framkvæmdu fól í sér að nota JWST til að fylgjast með 33 fjarlægum unglingsvetrarbrautum samfellt í 30 klukkustundir. Þeir sameinuðu síðan litróf frá 23 þessara vetrarbrauta til að búa til samsetta mynd, sem veitti dýpri og nákvæmari skilning en nokkur sjónauki á jörðu niðri gæti boðið upp á. Litrófið sem varð til kom á óvart, þar á meðal tilvist nikkels, frumefnis sem erfitt er að fylgjast með vegna þess að það er sjaldgæft.

Ennfremur leiddi rannsóknin í ljós að unglingsvetrarbrautir hafa hærra hitastig samanborið við þroskaðri hliðstæða þeirra. Þetta bendir til þess að vetrarbrautirnar hafi verið verulega ólíkar og upplifðu einstakar aðstæður á unglingsárum sínum. Strom leggur áherslu á innri tengsl hitastigs og efnafræði vetrarbrauta, sem bendir til þess að sá munur sem sést sé birtingarmynd af sérstakt efna-DNA vetrarbrautanna.

Þessar rannsóknir stuðla að skilningi okkar á þróun stjarna og veita innsýn í hvernig vetrarbrautir vaxa og breytast með tímanum. Með því að rannsaka vetrarbrautir á táningsaldri vonast vísindamenn til að afhjúpa ferlana sem móta vetrarbrautir eins og okkar eigin Vetrarbraut og ákvarða hvers vegna sumar virðast „rauðar og dauðar“ á meðan aðrar halda áfram að mynda stjörnur.

FAQs

Hvað er CECILIA könnunin?

CECILIA Survey er forrit sem notar James Webb geimsjónauka NASA til að rannsaka efnafræði fjarlægra vetrarbrauta. Með því að greina litróf þessara vetrarbrauta fá vísindamenn innsýn í efnasamsetningu þeirra og hvernig þær hafa þróast í gegnum tíðina.

Hvaða þýðingu hefur það að rannsaka vetrarbrautir unglinga?

Unglingavetrarbrautir eru mikilvægur áfangi í þróun vetrarbrauta, þar sem verulegur vöxtur og breytingar eiga sér stað. Með því að rannsaka efnafræðilegt DNA þessara vetrarbrauta geta stjarneðlisfræðingar skilið betur ferla sem móta vetrarbrautir og hvernig þær eru frábrugðnar hver öðrum.

Hvers vegna kemur tilvist nikkels í vetrarbrautum á unglingsaldri á óvart?

Nikkel er sjaldgæfur þáttur sem erfitt er að fylgjast með. Tilvist þess í vetrarbrautum á táningsaldri bendir til einstakra aðstæðna eða eiginleika innan þessara vetrarbrauta, sem varpar ljósi á hegðun og ferli stjarna í vetrarbrautaumhverfinu.

Af hverju eru unglingsvetrarbrautir heitari miðað við þroskaðari vetrarbrautir?

Hærra hitastig sem sést í vetrarbrautum á táningsaldri gefur frekari vísbendingar um sérstakt efnafræðilegt DNA þeirra. Hitastig og efnafræði gass í vetrarbrautum eru í eðli sínu tengd og sýna mismunandi aðstæður og umhverfi sem upplifðust á unglingsárum þeirra.