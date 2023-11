Rannsókn í gangi eftir að dýrmætum „töfrakortum“ var stolið í Midland Smash-and-Grab

By

Héraðslögreglan vinnur nú að rannsókn á áræðinu sprengjuatviki sem átti sér stað í Midland. Í óvæntri atburðarás virtust sökudólgarnir hafa haft rækilegan skilning á markmiði sínu, þar sem þeir einbeittu sér sérstaklega að verðmætu safni „Magic Cards“ að verðmæti yfir $20,000.

Á laugardaginn, rétt fyrir klukkan 2:30, splundruðu hinir grunuðu glerhurð á Event Horizon Hobbies versluninni á King Street. Þegar inn var komið var það eina markmið þeirra að eignast valin spil úr hinum vinsæla 'Magic: The Gathering Game'.

Verslunareigandinn upplýsti að allur þjófnaðurinn hafi verið framkvæmdur af nákvæmni. Eftirlitsmyndatökur náðu að hinir grunuðu fóru fljótt inn í húsnæðið og lögðu af stað með herfang sitt innan nokkurra mínútna. Snerpan og þekkingin sem gerendurnir sýndu leiða rannsakendur til að telja að þetta hafi ekki verið tilviljunarkennd, heldur vandlega skipulögð aðgerð.

OPP-deild Suður-Georgíuflóa hvetur alla sem kunna að hafa upplýsingar um atvikið að gefa sig fram. Með því að veita OPP upplýsingar í síma 1-888-310-1122 getur almenningur aðstoðað við að leysa málið og koma sökudólgunum fyrir rétt. Fyrir þá sem vilja vera nafnlausir er Crime Stoppers einnig fáanlegt sem trúnaðarvettvangur.

Þetta atvik undirstrikar gildi og aðdráttarafl sem „Galdur spil“ búa yfir innan safnarasamfélagsins. Fjárfestingin og holldin sem fer í að byggja upp dýrmætt safn gera slíka hluti aðlaðandi skotmark fyrir þjófnað. Verslanaeigendum og safnara er bent á að auka öryggisráðstafanir sínar og halda áfram samstarfi við lögreglu á staðnum til að koma í veg fyrir frekari atvik af þessu tagi.

Algengar spurningar (FAQ)

Hvað eru „Töfrakort“?

„Magic Cards“ vísar til safnspila sem notuð eru til að spila hinn mjög vinsæla og stefnumótandi safnkortaleik sem kallast „Magic: The Gathering“. Leikurinn var búinn til af stærðfræðiprófessor Richard Garfield og gefinn út af Wizards of the Coast árið 1993, leikurinn felur í sér að spilarar nota spilastokka með mismunandi álögum, verum og hæfileikum til að sigra andstæðinga sína.

Af hverju eru „Magic Cards“ svona mikils virði?

Ákveðin „Magic Cards“ hafa verulegt peningalegt gildi vegna sjaldgæfni þeirra, söfnunarhæfni og eftirspurnar innan leikjasamfélagsins. Kynningarkort, takmarkað upplag eða spil með einstaka hæfileika verða oft eftirsótt af áhugamönnum og safnara, sem hækka verðið.

Hvernig geta einstaklingar verndað verðmæt kortasöfn sín?

Til að standa vörð um verðmæt 'Magic Card' söfn er áhugafólki ráðlagt að fjárfesta í öruggri geymslu, svo sem læsanlegum sýningarskápum eða öryggishólfum. Að auki getur uppsetning eftirlitskerfis og viðvörunarkerfa í leikjaverslunum virkað sem fælingarmátt fyrir hugsanlega þjófa. Það er líka mikilvægt að halda uppfærðri skrá og viðhalda góðu sambandi við löggæslu á staðnum til að tilkynna tafarlaust um hvers kyns atvik.