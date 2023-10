Himinhá mengun: Ummerki um geimdrasl fannst í heiðhvolfi jarðar

Vísindamenn sem greina gögn sem safnað var úr rannsóknarflugvél í heiðhvolfinu hafa gert óvænta uppgötvun - örsmáar málmstykki og framandi frumefni úr farguðu geimfari. Rannsóknirnar, sem framkvæmdar voru af National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), ásamt Purdue háskólanum og háskólanum í Leeds, fundu ál og aðra málma innbyggða í um það bil 10% agna í heiðhvolfinu. Meðal óvæntustu frumefnanna voru níóbíum og hafníum, sem eru sjaldgæf frumefni sem ekki finnast venjulega á þessu svæði í andrúmsloftinu. Leyndardómurinn um uppruna þeirra var leystur þegar frumefnin voru rakin til gervitungla og eldflaugahvata, sem nota þá í hitaþolnum, afkastamiklum málmblöndur.

Við rannsóknirnar var notað sérhæft tæki sem kallast PALMS (Particle Analysis by Laser Spectrometry) sett upp á rannsóknarflugvél til að safna saman og efnagreina einstakar loftagnir. Rannsóknin, sem birt var í Proceedings of the National Academy of Sciences, miðar að því að rannsaka úðaagnir í heiðhvolfinu. Heiðhvolfið, annað lag lofthjúps jarðar, er heimili ósonlagsins sem verndar plánetuna fyrir skaðlegu útfjólubláu ljósi.

Þó að magn mengunar frá geimdrasli kann að virðast lítið, þar sem yfir 5,000 gervihnöttum hefur verið skotið á loft á síðustu fimm árum og búist er við að flestir þeirra fari að lokum aftur út í lofthjúpinn, þá er þörf á að skilja hvernig þetta mun hafa áhrif á úðabrúsa í heiðhvolfinu. OrbitingNow, stofnun sem rekur hluti í geimnum, fylgist nú með um 8,000 fyrirbærum á lágum sporbraut um jörðu sem munu að lokum brenna upp í lofthjúpnum.

Þessi rannsókn varpar ljósi á óséð áhrif geimkönnunar á umhverfi jarðar og mikilvægi þess að farga geimrusli á ábyrgan hátt. Að skilja hvernig geimdrasl hefur áhrif á andrúmsloftið okkar er mikilvægt fyrir bæði verndun plánetunnar okkar og sjálfbæra þróun geimtækni.

