SpaceX mun skjóta Falcon 9 eldflauginni á loft með Starlink gervihnöttum

SpaceX ætlar að skjóta Falcon 9 eldflaug frá Vandenberg geimherstöðinni mánudaginn 11. september, klukkan 11:57. Eldflaugin mun bera 21 Starlink gervihnött, sem eru hluti af háhraða breiðbandsnetþjónustu SpaceX.

Ef upphafsskotið er seinkað hefur SpaceX varaskotmöguleika á þriðjudag og miðvikudag. Fyrirtækið stefnir að því að lenda fyrsta stigs hvatningu eldflaugarinnar á Of Course I Still Love You drónaskipinu í Kyrrahafinu, sem verður 11. flug þessa tiltekna hvata.

Bein útsending frá sjósetningunni verður aðgengileg á SpaceX prófílnum á X (áður Twitter) um fimm mínútum fyrir flugtak.

Starlink er metnaðarfullt verkefni SpaceX til að búa til alþjóðlegt gervihnött netstjörnumerki. Þessir litlu gervihnettir, sem vega um 260 kg hver, verða settir á braut um jörðu á lágum brautum til að veita háhraða internettengingu með lítilli biðtíma um allan heim. Með uppsetningu 21 gervihnatta til viðbótar mun SpaceX stækka Starlink flota sinn til að auka vaxandi breiðbandsnetþjónustu sína.

Fjölnota Falcon 9 eldflaugatækni SpaceX gerir ráð fyrir hagkvæmum geimskotum með því að endurheimta og endurnýta fyrsta stig eldflaugarinnar. Fyrirtækið hefur náð verulegum áföngum í lendingu og endurflutningi á hvatavélum, sem sýnir möguleika á minni skotkostnaði og auknu aðgengi að geimnum.

Heimildir: SpaceX