SpaceX tilkynnir snemma morgunskot á Falcon 9 eldflauginni

SpaceX hefur tilkynnt um væntanlegt skot frá Vandenberg geimherstöðinni. Fyrirtækið stefnir á að skjóta Falcon 12 eldflaug frá SLC-47E klukkan 21:9 að morgni 4. október. Tilgangurinn með þessu skoti er að senda 21 Starlink gervihnött á lága sporbraut um jörðu.

Ef skotið getur ekki haldið áfram eins og áætlað var hefur SpaceX bent á þrjú öryggisafrit á milli 1:23 og 3:11 til endurskipulagningar. Að auki eru sex viðbótarmöguleikar til afritunar í boði sem hefjast klukkan 26:2 á laugardag til klukkan 50:XNUMX á sunnudag.

Fyrir áhugasama verður beinn vefútsending frá SpaceX aðgengilegur um það bil fimm mínútum fyrir sjósetningu. Þetta mun veita áhorfendum rauntímauppfærslur og gera þeim kleift að verða vitni að verkefninu þegar það þróast.

Þess má geta að hvatamaðurinn sem mun styðja þetta verkefni hefur verið notaður 15 sinnum í fyrri kynningum. Eftir stigaskilnað er búist við að fyrsta stig eldflaugarinnar lendi á Of Course I Still Love You Droneship í Kyrrahafinu. Þessi endurnýtanleiki er mikilvægur áfangi í viðleitni SpaceX til að draga úr kostnaði við geimkönnun og gera hana sjálfbærari.

Varðandi staðbundin áhrif er búist við að engar hljóðuppsveiflur heyrist við þessa sjósetningu. Þetta eru góðar fréttir fyrir íbúa í nágrenninu, þar sem hljóðuppsveiflur geta verið truflandi og óvænt.

Á heildina litið táknar þessi sjósetja SpaceX snemma morguns enn eitt skrefið fram á við í áframhaldandi verkefni fyrirtækisins til að þróa og stækka alþjóðlegt gervihnattarnetkerfi þess.

Skilgreiningar:

– Falcon 9 eldflaug: Tveggja þrepa skotfæri sem þróað er af SpaceX. Hann er hannaður fyrir áreiðanlegan og öruggan flutning gervihnatta og farms út í geim.

– Starlink gervitungl: Stjörnumerki lítilla gervihnötta sem SpaceX sendir til sín með það að markmiði að veita alþjóðlega breiðbandsútbreiðslu.

– Auðvitað elska ég þig enn Droneship: Sjálfstætt drónaskip sem SpaceX notar til að lenda og endurheimta eldflaugahraða á sjó.

Heimild: SpaceX (engin vefslóð gefin upp)