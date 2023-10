Förgun gervihnatta: Vaxandi umhverfisáhyggjur í geimnum

By

Gervihnöttar sem hafa náð endalokum starfsævi sinnar valda geimferðastofnunum vandamálum. Núverandi aðferðir við að farga þessum geimförum eru að skilja þau eftir á sporbraut, auka þau á brautir um kirkjugarð í burtu frá gervihnöttum sem eru í notkun, eða beina þeim aftur í átt að jörðinni til að komast aftur inn í andrúmsloftið. Hins vegar hefur nýleg rannsókn sem gerð var af vísindamönnum frá Purdue háskólanum og NOAA sýnt að endurkoma í andrúmsloftið er ekki án afleiðinga.

Hefð hefur verið litið á endurkomu í andrúmsloftinu sem áreiðanlega aðferð til að farga gervihnöttum á lágri braut um jörðu (LEO). Þar sem LEO hefur orðið sífellt fjölmennara af gervihnöttum á undanförnum árum hefur þessi förgunaraðferð orðið vinsælli. Hins vegar sýnir rannsóknin sem birt var í Proceedings of the National Academy of Sciences að endurkoma andrúmsloftsins veldur því að efri svæði lofthjúps jarðar mengast af gufuðum leifum geimfara.

Rannsóknarteymið tók eftir breytingu á samsetningu jónaskýja sem loftsteinar hafa skilið eftir sig í lofthjúpnum. Þeir komust að því að breytt efnafingrafar þessara agna stafaði hugsanlega af auknum fjölda geimfara sem fóru aftur inn í lofthjúpinn. Til að staðfesta niðurstöður sínar festu vísindamennirnir tæki við flugvélar og gerðu beinar mælingar á lofthjúpnum um það bil 12 mílur fyrir ofan Alaska og meginland Bandaríkjanna.

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu verulegan styrk málma í andrúmsloftinu, þar á meðal litíum, ál, kopar, blý, magnesíum og natríum, sem fylgdist náið með endurkomu gervihnatta. Að auki sáu rannsakendur einnig að 10% af úðaagnunum sem bera ábyrgð á verndun ósonlagsins innihéldu ál.

Þrátt fyrir að full áhrif þessara niðurstaðna á umhverfið og loftslagsbreytingar séu enn óljós, telja vísindamennirnir að það leggi áherslu á veruleg áhrif geimferða manna á jörðina. Skilningur á afleiðingum aukins málmstyrks í andrúmsloftinu er lykilatriði til að meta hugsanlega áhættu fyrir bæði ósonlagið og líf á yfirborði jarðar. Frekari rannsókna verður þörf til að gera sér fyllilega grein fyrir áhrifum aðferða við förgun gervihnatta á umhverfið og ákvarða hvort skoða eigi aðrar aðferðir til að draga úr mengun lofthjúps jarðar.

