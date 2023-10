Vísindamenn finna vísbendingar um hugsanleg umhverfisáhrif vegna endurkomu eldflauga og gervihnatta

By

Nýleg rannsókn sem birt var í Proceedings of the National Academy of Sciences hefur leitt í ljós vísbendingar um umhverfisáhrif af endurkomu eldflauga og gervihnatta í lofthjúp jarðar. Rannsakendur komust að því að um 10 prósent af stórum brennisteinssýruagnum í heiðhvolfinu innihalda ál og önnur frumefni í samræmi við málmblöndur sem notaðar eru við smíði geimfara. Hin 90 prósentin sem eftir eru koma frá „loftsteinareyk“, sem er leifarnar sem verða eftir þegar loftsteinar gufa upp þegar þeir komast inn í andrúmsloftið.

Rannsóknin bendir til þess að þar sem geimiðnaðurinn heldur áfram að vaxa hratt, gæti hlutfall brennisteinssýruagna úr heiðhvolfi sem innihalda ál og aðra málma frá endurkomu gervihnatta orðið sambærilegt við hlutfallið sem inniheldur loftsteinsmálma, sem nú er um 50 prósent.

Vísindamennirnir benda á að þótt ólíklegt sé að þessar agnir hafi bein áhrif á yfirborðsumhverfi eða heilsu manna vegna hringrásar í andrúmsloftinu gætu breytingar á heiðhvolfi haft umtalsverðari afleiðingar. Ósonlagið, sem verndar jörðina fyrir skaðlegri útfjólubláu geislun, er aðaleinkenni heiðhvolfsins sem gæti orðið fyrir áhrifum af aukningu á úðuðum ögnum geimfara.

Sum hugsanleg áhrif eru meðal annars breytingar á ís- og saltpéturssýrumyndun í heiðhvolfskýjum, sem gætu haft áhrif á efnafræði ósonholsins. Hins vegar er of snemmt að ákvarða umfang áhrifanna á ósonefnafræði af völdum þessara agna. Að auki bendir rannsóknin til þess að tilvist þessara agna gæti breytt úðaúðalaginu í heiðhvolfinu, sem vísindamenn hafa lagt til að sáð sé til að hindra útfjólubláa geisla og berjast gegn hlýnun jarðar.

Þó að rannsóknin greini ekki nein endanlega þýðingu fyrir tilvist þessara málma í brennisteinssýruögnum í heiðhvolfinu, undirstrikar hún þörfina á rannsóknum á því hvaða efni eru góðkynja og hver getur haft skaðleg áhrif á heiðhvolfið. Þegar geimiðnaðurinn heldur áfram að vaxa er mikilvægt að skilja og takast á við hugsanlegar umhverfisafleiðingar sem tengjast endurkomu geimfara inn í lofthjúp jarðar.

