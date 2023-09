Ný grein: Vísindamenn og verkfræðingar vinna að Marsrannsóknum

Á sviði könnunar á Mars eru fjölmargir vísindamenn og verkfræðingar sem vinna saman að því að afhjúpa leyndardóma rauðu plánetunnar. Þessir einstaklingar koma frá ýmsum stofnunum og samtökum, hver með sína sérþekkingu og framlag.

Einn slíkur vísindamaður er Elena Amador-French, umsjónarmaður vísindaaðgerða hjá NASA/JPL í Pasadena, Kaliforníu. Hún gegnir mikilvægu hlutverki við að skipuleggja og framkvæma vísindalegar aðgerðir Mars róvera. Annar vísindamaður, Ryan Anderson, er plánetujarðfræðingur við USGS í Flagstaff, AZ. Hann leggur áherslu á að rannsaka jarðfræði Mars og skilja fortíð og nútíð ferli hans.

Planetary Jarðfræðingur Mariah Baker, við Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum í Washington, DC, sérhæfir sig í rannsóknum á annarsheims steinum og steinefnum. Michael Battalio, loftslagsfræðingur við Yale háskólann í New Haven, CT, skoðar loftslagsmynstur og ferla á Mars.

Keri Bean, aðstoðarliðsstjóri Rover Planner hjá NASA/JPL í Pasadena, Kaliforníu, hjálpar til við að skipuleggja hreyfingar og athafnir Mars rovers. Kristen Bennett er plánetujarðfræðingur við USGS í Flagstaff, AZ, sem rannsakar jarðfræðileg einkenni Mars.

Í teyminu hjá NASA/JPL eru einnig plánetujarðfræðingarnir Fred Calef og Abigail Fraeman, sem leggja sitt af mörkum til sérfræðiþekkingar við að greina yfirborð Mars og steina. Brittney Cooper, lofthjúpsfræðingur við York háskóla í Toronto, Ontario, Kanada, leggur áherslu á að rannsaka andrúmsloftið og veðurmynstur á Mars.

Sean Czarnecki, plánetujarðfræðingur við Arizona State University í Tempe, AZ, rannsakar jarðfræðilega sögu og samsetningu Mars. Lauren Edgar, plánetujarðfræðingur við USGS í Flagstaff, AZ, rannsakar jarðfræði og jarðlagafræði Mars.

Aðrir vísindamenn og verkfræðingar sem taka þátt í könnun á Mars eru meðal annars Christopher Edwards frá Northern Arizona University, Samantha Gwizd frá University of Tennessee, Ken Herkenhoff frá USGS í Flagstaff, AZ, og Evan Hilgemann frá NASA/JPL í Pasadena, CA. Þeir gefa hver um sig einstaka innsýn í mismunandi þætti jarðfræði Mars og skipuleggja rekstur flakkara.

Lofthjúpsvísindamaðurinn Alex Innanen frá York háskóla og Scott Guzewich frá NASA/GSFC í Greenbelt, MD, rannsaka lofthjúp Mars og samspil þess við yfirborðið. Rachel Kronyak, plánetujarðfræðingur hjá NASA/JPL í Pasadena, Kaliforníu, tekur þátt í athugun á jarðsögunni og ferlum á Mars.

Michelle Minitti frá Framework í Silver Spring, MD, Natalie Moore frá Malin Space Science Systems í San Diego, Kaliforníu, og Claire Newman frá Aeolis Research í Pasadena, Kaliforníu, leggja einnig sitt af mörkum til könnunar á Mars.

Fleiri vísindamenn og verkfræðingar sem vinna að Mars könnun eru Catherine O'Connell-Cooper og Lucy Thompson frá University of New Brunswick í Fredericton, New Brunswick, Kanada, Melissa Rice frá Western Washington University í Bellingham, WA og Mark Salvatore frá Northern Arizona University. í Flagstaff, AZ.

Þar að auki, Susanne Schwenzer frá The Open University í Milton Keynes, Bretlandi, Ashley Stroupe frá NASA/JPL í Pasadena, Kaliforníu, Dawn Sumner frá Kaliforníuháskóla Davis í Davis, Kaliforníu, og Vivian Sun frá NASA/JPL í Pasadena, Kaliforníu, allir leggja til sérfræðiþekkingu sína í jarðfræði plánetu til rannsókna á Mars.

Scott VanBommel, plánetuvísindamaður við Washington háskóla í St. Louis, MO, Ashwin Vasavada, MSL verkefnisfræðingur hjá NASA/JPL í Pasadena, Kaliforníu, og jarðefnafræðingur Roger Wiens frá LANL í Los Alamos, NM, gegna mikilvægu hlutverki við að greina gögn. og túlka niðurstöður Mars leiðangra.

Sharon Wilson, plánetujarðfræðingur við Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum í Washington, DC, Alivia Eng, framhaldsnemi við Georgia Tech í Atlanta, GA, og Remington Free, rekstrarkerfisverkfræðingur hjá NASA /JPL í Pasadena, Kaliforníu, stuðla allir að Mars könnunarviðleitni.

Að lokum, Emma Harris, framhaldsnemi við Natural History Museum í London, Bretlandi, Conor Hayes, framhaldsnemi við York University í Toronto, ON, Kanada, Abigail Knight, framhaldsnemi við Washington University í St. Louis, MO, og Deborah Padgett, verkefnastjóri OPGS hjá NASA/JPL í Pasadena, Kaliforníu, deila sérþekkingu sinni á ýmsum þáttum Mars könnunar.

Þessir vísindamenn og verkfræðingar sameina krafta sína til að efla skilning okkar á Mars, kanna jarðfræði hans, loftslag, andrúmsloft og möguleika á fyrri eða núverandi lífi. Með samvinnu sinni og vígslu halda þeir áfram að opna leyndarmál rauðu plánetunnar.

Heimildir:

– Elena Amador-French, umsjónarmaður vísindaaðgerða; NASA/JPL; Pasadena, Kaliforníu

– Ryan Anderson, plánetujarðfræðingur; USGS; Flagstaff, AZ

– Mariah Baker, plánetujarðfræðingur; Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum; Washington DC

– Michael Battalio, loftslagsfræðingur; Yale háskólinn; New Haven, CT

– Keri Bean, staðgengill liðsstjóra Rover skipuleggjanda; NASA/JPL; Pasadena, Kaliforníu

– Kristen Bennett, plánetujarðfræðingur; USGS; Flagstaff, AZ

– Fred Calef, plánetujarðfræðingur; NASA/JPL; Pasadena, Kaliforníu

– Brittney Cooper, lofthjúpsfræðingur; York háskóli; Toronto, Ontario, Kanada

– Sean Czarnecki, plánetujarðfræðingur; Arizona State University; Tempe, AZ

– Lauren Edgar, plánetujarðfræðingur; USGS; Flagstaff, AZ

– Christopher Edwards, plánetujarðfræðingur; Northern Arizona háskólinn; Flagstaff, AZ

– Abigail Fraeman, plánetujarðfræðingur; NASA/JPL; Pasadena, Kaliforníu

– Scott Guzewich, lofthjúpsfræðingur; NASA/GSFC; Greenbelt, læknir

– Samantha Gwizd, plánetujarðfræðingur; Háskólinn í Tennessee; Knoxville, TN

– Ken Herkenhoff, plánetujarðfræðingur; USGS; Flagstaff, AZ

– Evan Hilgemann, Rover skipuleggjandi; NASA/JPL; Pasadena, Kaliforníu

– Alex Innanen, lofthjúpsfræðingur; York háskóli; Toronto, Ontario, Kanada

– Rachel Kronyak, plánetujarðfræðingur; NASA/JPL; Pasadena, Kaliforníu

– Michelle Minitti, plánetujarðfræðingur; Umgjörð; Silver Spring, læknir

– Natalie Moore, sérfræðingur í verkefnisaðgerðum, Malin Space Science Systems; San Diego, Kaliforníu

– Claire Newman, lofthjúpsfræðingur, Aeolis Research; Pasadena, Kaliforníu

– Catherine O'Connell-Cooper, plánetujarðfræðingur; Háskólinn í New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Kanada

– Melissa Rice, plánetujarðfræðingur; Western Washington háskólinn; Bellingham, WA

– Mark Salvatore, plánetujarðfræðingur; Northern Arizona háskólinn; Flagstaff, AZ

– Susanne Schwenzer, plánetujarðfræðingur; Opni háskólinn; Milton Keynes, Bretlandi

– Ashley Stroupe, verkefnisrekstrarverkfræðingur; NASA/JPL; Pasadena, Kaliforníu

– Dawn Sumner, plánetujarðfræðingur; Háskólinn í Kaliforníu Davis; Davis, Kaliforníu

– Vivian Sun, plánetujarðfræðingur; NASA/JPL; Pasadena, Kaliforníu

– Lucy Thompson, plánetujarðfræðingur; Háskólinn í New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Kanada

– Scott VanBommel, plánetufræðingur; Washington háskólinn; St. Louis, MO

– Ashwin Vasavada, MSL verkefnisfræðingur; NASA/JPL; Pasadena, Kaliforníu

– Roger Wiens, jarðefnafræðingur; LANL; Los Alamos, NM

– Sharon Wilson, plánetujarðfræðingur; Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum; Washington DC

– Alivia Eng, framhaldsnemi; Georgia Tech; Atlanta, GA

– Remington Free, rekstrarkerfisfræðingur; NASA/JPL; Pasadena, Kaliforníu

– Emma Harris, framhaldsnemi; Náttúrugripasafn; London, Bretlandi

– Conor Hayes, framhaldsnemi; York háskóli; Toronto, ON, Kanada

- Abigail Knight, framhaldsnemi; Washington háskólinn; St. Louis, MO

– Deborah Padgett, verkefnastjóri OPGS; NASA/JPL; Pasadena, Kaliforníu

– Amelie Roberts, plánetujarðfræðingur; Imperial College; London, Bretlandi

