Þróunarsaga sýnir hægan vöxt krókódíla

Nýleg rannsókn sem birt var í Current Biology sem ber titilinn „Uppruni hægs vaxtar á krókódílastöngulættinni“ hefur varpað ljósi á hvers vegna krókódílar, þar á meðal krókódílar og krókódílar, vaxa hægt miðað við nánustu lifandi ættingja sína, fugla. Rannsóknarteymið kannaði innri uppbyggingu steingervingabeina frá 200 milljón ára gömlum krókódílaforfeðrum, þekktum sem krókódílómorfar, og komst að því að þau uxu hægt, svipað og nútíma krókódílar.

Rannsakendur voru hissa á því að uppgötva að beinvefur þessara fornu krókódílómorfa samanstóð af gerð sem kallast samhliða trefjabein, sem gefur til kynna vaxtarhraða milli ört vaxandi forfeðra þeirra og hægvaxandi krókódíla nútímans. Þessi niðurstaða ögrar þeirri almennu trú að hægur vöxtur lifandi krókódíla sé tengdur kyrrsetu, hálf-vatnslífsstíl þeirra. Þessir fyrstu krókódílómorfar voru virk og algjörlega landdýr, ekki útbreidd fyrirsátsrándýr sem eru til í dag.

Rannsóknin fól einnig í sér athugun á steingervingum frá nýfundnum risastórum krókódílaforföður sem var uppi fyrir 210 milljónum ára í Suður-Afríku. Rannsakendur greindu beinin undir öflugri smásjá til að ákvarða aldur við dauða, árlegan vaxtarhraða og eiginleika beinvefja. Þegar þeir báru nýja eintakið saman við aðrar þekktar tegundir, greindu þeir það sem mjög snemma forfaðir krókódíla, hugsanlega sá elsti í hópnum sem inniheldur nútíma krókódíla.

Rannsakendur komust að því að risategundin óx hægar en önnur stór skriðdýr síns tíma, eins og risaeðlur. Þessi hæga vaxtarstefna hélst áfram og hægðist enn frekar á tegundum krókódýlómorfa sem nýlega hafa þróast. Hægur vöxtur varð einkenni allra þekktra krókódílómorfa sem komu frá fornföður sínum, sem gerði þeim kleift að lifa af fjöldaútrýmingu í lok Tríastímabilsins.

Á hinn bóginn er talið að risaeðlur hafi lifað af fjöldaútrýminguna með því að vaxa hratt. Þessi atburður leiddi til sambúðar hraðvaxandi risaeðla og hægvaxandi krókódílómorfa á næsta tímum, sem lagði að lokum grunninn að vaxtarmun sem sést á nútíma afkomendum þeirra, fuglum og krókódílum.

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að misræmi í vaxtarhraða milli fugla og krókódíla hafi komið í ljós snemma í þróunarsögu hópsins, þrátt fyrir að sameiginlegur forfaðir þeirra sé ört vaxandi dýr. Þessar rannsóknir stuðla að skilningi okkar á flóknum þáttum sem hafa áhrif á vaxtarmynstur og þróunaraðlögun í mismunandi tegundum.

