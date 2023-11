Rannsókn á meðhöndlun stjórnvalda á Covid-19 heimsfaraldri heldur áfram með vitnisburði yfirlæknis

By

Með mikilli eftirvæntingu mun Sir Chris Whitty, yfirlæknir Bretlands, gefa sönnunargögn í dag fyrir yfirstandandi Covid-19 rannsókn. Búist er við að Sir Whitty, sem varð ein þekktasta persóna landsins meðan á heimsfaraldrinum stóð, eyði allan þriðjudaginn í að veita innsýn í meðhöndlun stjórnvalda á kreppunni.

Þessi vitnisburður frá Sir Whitty fylgir nýlegri framkomu fyrrverandi yfirvísindaráðgjafa, Sir Patrick Vallance, sem gaf innsýn sína í ákvarðanatökuferli Boris Johnson fyrrverandi forsætisráðherra og teymi hans. Dagbókarfærslur Sir Vallance hafa veitt ótrúlega innsýn í innri störf ríkisstjórnarinnar á þessum krefjandi tíma.

Lady Hallett, sem stýrir rannsókninni, sagði á mánudag að herra Johnson virtist „ruglaður“ vegna flókinna gagna og grafa sem honum voru kynntar. Dæmi voru um að hann átti erfitt með að varðveita vísindalegar upplýsingar, sem leiddi til spurninga um ákvarðanatöku stjórnvalda og viðbrögð við heimsfaraldrinum.

Eitt framtak sem hefur sætt gagnrýni er „Eat Out to Help Out“ áætlun Mr. Sunak, sem var hleypt af stokkunum í ágúst 2020 til að styðja við veitingastaði og matsölustaði eftir lokunina. Sir Whitty mun líklega standa frammi fyrir spurningum sem tengjast fyrri einkaummælum hans þar sem hann vísar til áætlunarinnar sem „út að borða til að hjálpa út vírusinn. Fyrirspurnin miðar að því að gera sér fulla grein fyrir áhrifum og skilvirkni slíkra aðgerða stjórnvalda.

Þegar rannsóknin heldur áfram er búist við að Sir Jonathan Van-Tam, fyrrverandi varamaður Sir Whitty, muni einnig leggja fram sönnunargögn síðar í vikunni. Vitnisburður þessara lykilmanna varpa ljósi á ákvarðanatökuferlið og aðgerðir stjórnvalda og stuðla að víðtækum skilningi á meðhöndlun Covid-19 heimsfaraldursins í Bretlandi.

