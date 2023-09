Simons Foundation tilkynnir viðtakendur sjálfstæðisverðlauna

Simons Foundation hefur opinberað 13 viðtakendur hinna virtu sjálfstæðisverðlauna sinna, sem styðja vísindamenn við umskipti þeirra frá leiðbeinandaþjálfun í sjálfstæðar rannsóknarstöður. Hver náungi mun fá allt að tveggja ára stuðning eftir doktorsnám, þar á meðal árslaun upp á $85,000 og auðlinda- og starfsþróunarstyrk upp á $10,000 á ári. Þegar þeir fá kennarastöðu munu félagar fá styrki upp á samtals $600,000 á þremur árum.

Sjálfstæðisverðlaunin þrjú eru veitt í gegnum Simons Collaboration on the Global Brain (SCGB), Simons Collaboration on Plasticity and the Aging Brain (SCPAB) og Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI). Þessar áætlanir miða að því að virkja félaga í breytingunni í átt að sjálfstæði rannsókna.

Transition to Independence (TTI) verðlaunin, í boði í gegnum SCGB og SCPAB, veita stuðning til vísindamanna í taugavísindum. SCGB TTI verðlaunin leggja áherslu á að rannsaka stórar hringrásir með einfrumuupplausn til að skilja taugakóðun og gangverki, en SCPAB TTI verðlaunin einbeita sér að taugavísindum um vitræna öldrun í fjarveru sjúkdóms. Bæði áætlanirnar eru opnar einstaklingum frá vanfulltrúa hópum í taugavísindum, þar á meðal þeim sem eru með fötlun og illa staddan bakgrunn.

SFARI Bridge to Independence (BTI) verðlaunin taka við umsækjendum með fjölbreyttan bakgrunn sem vinna að ýmsum þáttum einhverfuvísinda, svo sem erfðafræði, sameindakerfi, hringrásir og kerfi og klínísk vísindi. SFARI hvetur til umsókna frá sögulega vanmætum eða útilokuðum hópum.

Allir félagar úr áætlununum þremur verða hluti af lærdómssamfélagi, taka þátt í faglegri þróun og samfélagsuppbyggingu. Þeir munu taka þátt í vinnustofum, fá stuðning frá vísindamönnum og starfsfólki Simons Foundation, hitta úthlutaða utanaðkomandi leiðbeinendur og sitja persónulega fundi Simons Foundation rannsóknaraðila og sjálfstæðisverðlaunaafgreiðslur.

Umsóknartímabil fyrir 2024 sjálfstæðisverðlaunin mun opna 10. október 2023. Fyrir frekari upplýsingar um verðlaunin, farðu á upplýsingasíðu Simons Foundation Independence Awards.

Skilgreiningar:

SCGB: Simons Collaboration on the Global Brain

SCPAB: Samstarf Simons um mýkt og öldrun heilans

SFARI: Simons Foundation Autism Research Initiative

Heimildir:

– [Simons Foundation](simonsfoundation.org/independence-awards.html)