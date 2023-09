The Bright and Beautiful Harvest Moon: Síðasti ofurmáninn 2023

By

Fullt uppskerutungl 29. september mun lýsa upp næturhimininn, sem markar fjórða og síðasta ofurtunglið ársins 2023. Þessi himneski atburður mun ná hámarkslýsingu klukkan 7.57 á föstudaginn (AEST), og mun halda áfram að birtast algjörlega upplýstur þangað til á laugardagsmorgun, samkvæmt NASA.

Besta leiðin til að fylgjast með uppskerutunglinu er að finna stað með óhindrað útsýni til austurs, fjarri ljósmengun. Þó að margir tengi uppskerutunglið við appelsínugulan lit þegar það rís, er þetta fyrirbæri dæmigert fyrir öll full tungl. Liturinn stafar af þykkt lofthjúps jarðar nálægt sjóndeildarhringnum, sem er meiri en þegar tunglið er yfir höfuð, samkvæmt EarthSky.

Ofurtungl er almennt skilgreint sem fullt tungl sem er nær jörðinni en venjulega, sem leiðir til stærra og bjartara útlits á næturhimninum. Uppskerutunglið í september verður í um það bil 361,867 km fjarlægð frá jörðinni, um 22,604 km nær en meðalfjarlægð þess. Þann 30. ágúst var tunglið næst jörðinni í ár, í aðeins 357,200 km fjarlægð.

Búist er við að þetta uppskerutungl verði um það bil 5 prósent stærra og 13 prósent bjartara en meðal fullt tungl, eins og NASA áætlar. Sumir stjörnufræðingar telja tungl vera ofurtungl þegar það er innan við 90 prósent frá perigee, sem er næsta nálgun þess við jörðu á braut.

Uppskerutunglið dregur nafn sitt af því að eiga sér stað nálægt byrjun hausts, eða haustjafndægur á norðurhveli jarðar, sem gerðist á þessu ári 23. september. Hefð er fyrir því að birta tunglsins á þessum árstíma hjálpaði bændum að vinna fram á kvöld. að safna uppskeru fyrir fyrsta frostið.

Til viðbótar við uppskerutunglið hafa ýmsir frumbyggjaættbálkar í Norður-Ameríku mismunandi nöfn fyrir fullt tungl í september. Til dæmis vísar Abenaki ættbálkurinn til þess sem kornframleiðandi tungl, Lakota fólkið kallar það tungl brúnu laufanna og Passamaquoddy ættbálkurinn kallar það hausttunglið. Aðrar menningarheimar, eins og Kóreumenn og Japanir, hafa einnig uppskeru-fagna hefðir á þessum árstíma.

Á sama tímabili munu nokkrar plánetur sjást á næturhimninum. Satúrnus og Júpíter munu rísa upp í austri, birtast hátt á seinni tímunum, en Venus skín skært fyrir dögun. Kvikasilfur má einnig sjá dansa lágt meðfram austur sjóndeildarhringnum fyrir dögun, samkvæmt The Planetary Society.

