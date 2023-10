Frárennsli vatnsflagna á óskipulegum svæðum á Mars sýnir vísbendingar um forna leðjuvatn

Tímamótauppgötvun samstarfshóps undir forystu Alexis Rodriguez, Planetary Science Institute, hefur afhjúpað vísbendingar um setlaga sléttur sem myndast við frárennsli vatnsflata innan fallmynda Mars sem kallast óskipulegt landslag. Rannsakendur einbeittu sér að seteiningu innan Hydraotes Chaos, sem þeir túlka sem leifar af drulluvatni sem myndast við losun frá jarðlagafræði gashlaðna leðjusteins sem nær aftur til fyrir næstum 4 milljörðum ára. Þetta tímabil fellur saman við þann tíma þegar yfirborð Mars var líklega byggilegt. Setið sem finnast á þessu svæði gæti geymt vísbendingar um fornt líf.

Rannsóknin, sem ber titilinn „Kannanir vísbendingar um útbrotsleifar í miðlægum Amazoníuvatnavatni í óskipulegu landslagi á Mars“ og birt í Nature Scientific Reports, var samstarfsverkefni með höfundum frá NASA Ames Research Center, University of Arizona, Autonomous University of Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science og University of Florida.

Ein af forvitnilegum niðurstöðum er tilvist leðjueldfjalla og diapirs í Hydraotes Chaos, sem eru útbreidd og talin stafa af eldvirkni í seteldum. Í stað kvikuupphlaupa og eldgosa ná blaut setlög og sölt yfirborðið og brjótast þar með og mynda haugar og rennsli. Þessar haugmyndanir eiga sér stað aðeins yfir óskipulegum jarðvegsgólfefnum en ekki á miðunum, sem bendir til tengsla í efnissamsetningu frekar en tilurð vegna svæðisbundinna þenslukrafta sem myndast af kvikuhækkunum.

Rannsóknin er mikilvægur áfangi í skilningi á jarðsögu og hugsanlegri búsetu Mars. Það undirstrikar mikilvægi þess að rannsaka þessi óskipulegu landslag þar sem þau geta geymt vísbendingar um hugsanlega tilvist fyrri lífs á rauðu plánetunni. Eftir því sem könnun á Mars heldur áfram munu frekari rannsóknir á afrennsli vatnsbotna og setmyndunum vera mikilvægur þáttur í að opna leyndardóma fortíðar plánetunnar.

Heimildir:

– Fréttatilkynning Planetary Science Institute

– Náttúruvísindaskýrslur