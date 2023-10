Vísbendingar um fornt leirvatn á Mars gefa vísbendingar um hugsanlega búsetu

Nýleg rannsókn undir forystu Alexis Rodriguez frá Planetary Science Institute hefur leitt í ljós vísbendingar um setlagssléttur sem myndast við frárennsli vatnsfrumna innan hrunmyndana á Mars sem kallast óskipulegt landslag. Þessar niðurstöður varpa ljósi á hugsanlega búsetu Mars fyrir milljörðum ára.

Rannsakendur einbeittu sér að seteiningu innan Hydraotes Chaos, sem þeir telja að sé leifar af drulluvatni sem myndast við losun frá jarðlagagerð úr gashlaðin leðjusteini. Talið er að þetta leirvatn hafi myndast fyrir næstum 4 milljörðum ára, á þeim tíma þegar Mars gæti hafa verið fær um að halda uppi lífi. Setlögin í þessu leirvatni gætu geymt vísbendingar um fyrri eða jafnvel núverandi líf á Mars.

Rannsóknin fól í sér samvinnu á milli vísindamanna frá Planetary Science Institute, NASA Ames Research Center, University of Arizona, Autonomous University of Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science og University of Florida. Með því að rannsaka frárennsli vatnshafs Mars uppgötvaði hópurinn gríðarstór flóðrásir og mikla veðrun á norðurlægri plánetunnar.

Hins vegar væri erfitt að fara inn á þessar norðlægu sléttur til sýnatöku vegna þess hve erfitt er að greina á milli efna úr vatnslögunum og efnis sem rofið er og flutt með flóðrásunum. Setslétturnar innan Hydraotes Chaos bjóða upp á einstakt tækifæri til rannsókna, þar sem þær veita markvissari könnun á fornum vatnavatnsefnum.

Tölulíkön vísindamannanna benda til þess að upptök vatnsvatnsins hafi líklega myndast við fasaskilnað innan leðjusteinsins, sem leiddi til stórra vatnsfylltra hólfa sem eru nokkurra kílómetra breið og hundruð metra djúp. Þetta ferli gæti hafa verið hrundið af stað af uppáþrengjandi storkuvirkni. Sigið sem sést hefur yfir óskipulegt landslag gefur til kynna tilvist samtengdra hólfa, sem gætu hafa verið stöðugir, vatnsfylltir risahellar.

Leifar þessa forna leðjuvatns gætu innihaldið vatnavatnsefni auðgað í lífsameindum sem hafa verið falin í undirlagi Mars í milljarða ára. NASA Ames íhugar þessar setsléttur sem hugsanlegan lendingarstað fyrir leiðangur til að leita að vísbendingum um lífmerki, sérstaklega lípíð. Þessar lífsameindir eru mjög ónæmar og gætu hafa lifað af í milljarða ára á Mars.

Auk leðjuvatnsins uppgötvaði rannsóknin einnig útbreidd leðjueldfjöll og mögulegar dælur innan rannsóknarsvæðisins. Þessir eiginleikar bjóða upp á frekari tækifæri til að kanna berg undir yfirborði sem gæti hafa verið byggilegt. Sýnatökur úr setlögunum og rannsókn á samsetningu þessa forna leirvatns gæti veitt dýrmæta innsýn í jarðfræðilega fortíð Mars og möguleika á fyrri eða núverandi lífi á plánetunni.

